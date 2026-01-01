FlareSolverr est un serveur proxy spécialisé qui utilise headless Chromium pour résoudre automatiquement les défis JavaScript, les CAPTCHA et d'autres mécanismes de protection anti-bot imposés par Cloudflare et DDoS-GUARD. Il expose une API HTTP simple que des outils comme Jackett et Prowlarr appellent pour accéder aux sites protégés sans intervention manuelle.

L'auto-hébergement de FlareSolverr sur votre VPS assure des ressources dédiées pour les opérations de navigateur headless, une disponibilité 24h/24 et 7j/7 pour votre pile d'automatisation multimédia, et de meilleurs taux de réussite des défis Cloudflare par rapport aux adresses IP résidentielles qui sont plus susceptibles d'être signalées ou ralenties.