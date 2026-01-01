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Serveur proxy qui contourne automatiquement la protection Cloudflare et DDoS-GUARD pour les outils de web scraping et d'automatisation des médias.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec FlareSolverr

FlareSolverr est un serveur proxy spécialisé qui utilise headless Chromium pour résoudre automatiquement les défis JavaScript, les CAPTCHA et d'autres mécanismes de protection anti-bot imposés par Cloudflare et DDoS-GUARD. Il expose une API HTTP simple que des outils comme Jackett et Prowlarr appellent pour accéder aux sites protégés sans intervention manuelle.

L'auto-hébergement de FlareSolverr sur votre VPS assure des ressources dédiées pour les opérations de navigateur headless, une disponibilité 24h/24 et 7j/7 pour votre pile d'automatisation multimédia, et de meilleurs taux de réussite des défis Cloudflare par rapport aux adresses IP résidentielles qui sont plus susceptibles d'être signalées ou ralenties.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de FlareSolverr

Contournement Cloudflare

Résout automatiquement les défis JS de Cloudflare et les vérifications d'intégrité du navigateur afin que les outils en aval puissent accéder aux sites protégés sans manipulation manuelle.

API HTTP simple

Expose un point de terminaison REST simple que toute application peut appeler pour acheminer les requêtes via le proxy de résolution de défis avec un effort d'intégration minimal.

Gestion de session

Maintient des sessions de navigateur persistantes avec le stockage de cookies afin que les requêtes répétées vers le même site évitent de résoudre inutilement les défis.

Chromium sans tête

Utilise un véritable moteur de navigateur pour résoudre les défis qui bloquent les clients HTTP de base, atteignant des taux de réussite plus élevés contre les systèmes modernes de détection de bots.

Compatible pile arr

Pris en charge nativement par Jackett, Prowlarr et d'autres outils d'automatisation des médias comme option de proxy de premier ordre pour les indexeurs protégés par Cloudflare.

Pourquoi exécuter FlareSolverr avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Martin K
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