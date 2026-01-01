Déployez MantisBT avec une installation en un clic.
Traqueur de bugs open-source pour les équipes logicielles afin d'enregistrer les défauts, de gérer les demandes de fonctionnalités et de coordonner les flux de travail des projets.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec MantisBT
MantisBT (Mantis Bug Tracker) est un système de suivi des problèmes open-source de longue date, écrit en PHP, utilisé par les équipes logicielles pour enregistrer les bogues, gérer les demandes de fonctionnalités et coordonner le travail sur plusieurs projets. Conçu autour de flux de travail personnalisables, de permissions granulaires par projet et de notifications par e-mail, il se concentre sur la discipline de la gestion des problèmes sans l'encombrement des suites complètes de gestion de projet.
L'auto-hébergement de MantisBT maintient les défauts signalés, les pièces jointes et les discussions internes sur une infrastructure que vous contrôlez — essentiel pour les organisations dont les rapports de bogues contiennent des étapes de reproduction, des données client ou du code propriétaire. Ce déploiement est livré avec MariaDB pour un historique des problèmes durable et supprime les coûts de licence par utilisateur facturés par de nombreux systèmes de suivi des problèmes commerciaux.
Fonctionnalités clés de MantisBT
Workflows personnalisables
Définissez les transitions de statut, les états de résolution et les règles d'accès par projet afin que le suivi reflète comment chaque équipe fait réellement progresser le travail du signalement à la résolution.
Autorisations granulaires
Le contrôle d'accès basé sur les rôles au niveau du projet, de la catégorie et du champ permet de rendre les problèmes sensibles visibles uniquement aux personnes qui doivent les voir.
Notifications par e-mail
Les règles de messagerie configurables informent les rapporteurs, les responsables et les observateurs lorsque les problèmes changent d'état, garantissant qu'aucun défaut ou demande de fonctionnalité ne passe inaperçu.
Champs personnalisés et filtres
Ajoutez des champs personnalisés arbitraires aux tickets et enregistrez des filtres complexes sous forme de vues nommées pour trier des milliers de rapports sans perdre le contexte.
Architecture de plugin
Un vaste écosystème de plugins étend MantisBT avec l'intégration du contrôle de version, des méthodes d'authentification supplémentaires et des modules complémentaires de rapports.
API REST et SOAP
Les interfaces REST et SOAP vous permettent de scripter la création de problèmes, d'automatiser le triage et d'intégrer le traqueur avec des pipelines CI ou des outils externes.
Pourquoi exécuter MantisBT avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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