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Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Mopidy

Mopidy est un serveur de musique extensible écrit en Python qui relie des dizaines de sources audio derrière une seule file d'attente de lecture. Avec les extensions correspondantes installées, il peut diffuser des fichiers locaux aux côtés de Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, des podcasts et de la radio Internet, tout en les exposant via des API MPD, HTTP et JSON-RPC afin que tout client MPD ou interface web puisse piloter la même bibliothèque.

Ce modèle regroupe Mopidy avec la populaire interface web Iris, vous offrant une interface basée sur un navigateur pour parcourir les bibliothèques, créer des files d'attente et gérer des listes de lecture depuis n'importe quel appareil. L'auto-hébergement de Mopidy sur un VPS maintient vos sources musicales agrégées derrière un point d'accès privé unique, sans frais d'abonnement par source au-delà des fournisseurs en amont que vous utilisez déjà.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Mopidy

Interface web Iris

L'extension Iris fournie offre une interface utilisateur de navigateur soignée pour parcourir les sources, mettre des titres en file d'attente et gérer les listes de lecture depuis un ordinateur de bureau ou un appareil mobile.

Lecture multi-sources

Installez des extensions pour fusionner Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, des podcasts et des fichiers locaux dans une seule file d'attente unifiée.

Prise en charge du protocole MPD

Implémente le protocole Music Player Daemon sur le port 6600 afin que tout client MPD comme ncmpcpp, M.A.L.P. ou Cantata puisse contrôler la lecture.

Extensions installables par Pip

Ajoutez de nouvelles sources au moment du déploiement via la variable PIP_PACKAGES sans reconstruire l'image ni modifier les fichiers de configuration.

API HTTP JSON-RPC

L'API HTTP et WebSocket complète vous permet de créer des contrôleurs personnalisés, des assistants vocaux ou des déclencheurs domotiques autour du même moteur.

Snapcast prêt

Le pipeline audio par défaut écrit dans un FIFO Snapcast afin que vous puissiez superposer la lecture synchronisée multi-pièces chaque fois que vous en avez besoin.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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