Mopidy est un serveur de musique extensible écrit en Python qui relie des dizaines de sources audio derrière une seule file d'attente de lecture. Avec les extensions correspondantes installées, il peut diffuser des fichiers locaux aux côtés de Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, des podcasts et de la radio Internet, tout en les exposant via des API MPD, HTTP et JSON-RPC afin que tout client MPD ou interface web puisse piloter la même bibliothèque.

Ce modèle regroupe Mopidy avec la populaire interface web Iris, vous offrant une interface basée sur un navigateur pour parcourir les bibliothèques, créer des files d'attente et gérer des listes de lecture depuis n'importe quel appareil. L'auto-hébergement de Mopidy sur un VPS maintient vos sources musicales agrégées derrière un point d'accès privé unique, sans frais d'abonnement par source au-delà des fournisseurs en amont que vous utilisez déjà.