Coral est la plateforme de commentaires open source développée par Vox Media pour alimenter des discussions plus saines sur site pour les organisations de presse, les éditeurs et les créateurs de contenu. Elle remplace les widgets de commentaires tiers par un système auto-hébergé conçu autour des réalités de la gestion d'une communauté : des charges de travail de modération importantes, des acteurs hostiles et la nécessité de conserver les données d'audience au sein de votre propre infrastructure.

Approuvé par plus de 500 rédactions dans 28 pays, y compris The Washington Post et The Financial Times, Coral combine une expérience de lecture rapide et accessible avec un ensemble d'outils de modération spécialement conçus pour les équipes éditoriales. L'auto-hébergement sur votre propre VPS maintient les identités des lecteurs, l'historique des commentaires et les signaux d'engagement sous votre contrôle total plutôt que sous celui d'un SaaS tiers.