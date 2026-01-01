Déployez XBackBone en un clic.
Serveur auto-hébergé léger de partage de fichiers et de captures d'écran, avec support complet de ShareX, ScreenCloud et Flameshot.
Choisissez un pack VPS pour XBackBone
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec XBackBone
XBackBone est un gestionnaire de fichiers PHP léger et un hébergeur d'images conçu autour du flux de travail populaire de l'uploader ShareX. Déposez une capture d'écran ou un fichier dans ShareX (ou ScreenCloud, Flameshot, ou tout client compatible) et XBackBone l'héberge instantanément derrière une URL courte partageable — avec prévisualisation Markdown, rendu de texte brut, vue galerie et quotas par utilisateur intégrés.
L'auto-hébergement de XBackBone sur un VPS remplace les hébergeurs d'images commerciaux et les services de pastebin par une infrastructure que vous contrôlez entièrement. Les comptes multi-utilisateurs, les permissions basées sur les rôles et l'intégration OAuth intégrée le rendent adapté aussi bien aux particuliers qu'aux petites équipes qui souhaitent un point d'accès privé pour les captures d'écran et le dépôt de fichiers.
Fonctionnalités clés de XBackBone
Mises en ligne natives de ShareX
Déposez des fichiers dans ShareX, ScreenCloud ou Flameshot et XBackBone les héberge instantanément via l'API de téléchargement standard.
Galerie et aperçus
Vue de la galerie du navigateur avec des miniatures générées automatiquement, plus le rendu en ligne pour les images, les vidéos, l'audio et le contenu Markdown.
Comptes multi-utilisateurs
Les comptes par utilisateur avec des permissions basées sur les rôles et des quotas individuels permettent aux équipes ou aux familles de partager un seul serveur sans mélanger les bibliothèques.
Liens publics et privés
Chaque téléchargement génère une URL courte avec des options de protection par mot de passe, d'expiration et de mode d'accès unique pour le contenu sensible.
Prise en charge d'OAuth et de SSO
L'intégration OAuth native avec Google, Discord et GitLab élimine la gestion de comptes séparés pour les équipes déjà présentes sur ces plateformes.
Pourquoi exécuter XBackBone avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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