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Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Rivet

Rivet est un moteur d'orchestration open-source pour les acteurs Rivet — des processus légers et de longue durée dont l'état réside en mémoire et est automatiquement persisté. Contrairement aux runtimes serverless sans état, chaque acteur conserve son propre état sauvegardé par SQLite, son identité adressable et son journal d'événements, ce qui en fait un choix naturel pour les agents IA, les sessions de jeu multijoueur, les éditeurs collaboratifs et les workflows durables.

L'auto-hébergement de Rivet sur votre propre VPS maintient l'état de l'acteur, la mémoire de l'agent et les données de workflow entièrement sous votre contrôle, sans frais par exécution. Le moteur inclus est livré avec le tableau de bord Inspector intégré pour parcourir l'état de l'acteur, rejouer les workflows et déboguer le trafic en direct sans instrumenter le code de l'application.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Rivet

Acteurs avec état

Processus de longue durée avec état en mémoire, persistance SQLite et identités adressables stables pour les agents d'IA et les sessions multijoueurs.

Workflows durables

L'exécution du workflow survit aux pannes et aux redémarrages, en rejouant l'historique des événements afin que la logique métier reprenne exactement là où elle s'était arrêtée.

Inspecteur intégré

Tableau de bord du navigateur pour parcourir les bases de données SQLite d'acteurs, inspecter l'état du workflow, surveiller les événements et piloter les acteurs via un REPL.

SDKs polyglottes

Connectez les runners via les SDKs officiels RivetKit pour TypeScript, Rust, Python et Swift sans réécrire les services existants.

Stockage du système de fichiers

Déploiement sur un seul nœud prêt pour la production, adossé à un magasin RocksDB intégré — aucune base de données externe n'est requise pour démarrer.

Ordonnancement de conteneurs

Planifie le code utilisateur sous forme de conteneurs sur les nœuds d'exécution, facilitant ainsi l'exécution des agents et des serveurs de jeu en parallèle du moteur.

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Maxim Shishkin
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Sylvain
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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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