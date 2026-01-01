Déployez DVinyl en un clic.
Gestionnaire de collection auto-hébergé qui catalogue et évalue les vinyles, CD, livres, films et jeux vidéo dans une seule bibliothèque.
Choisissez un pack VPS pour DVinyl
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec DVinyl
DVinyl est un gestionnaire de collection open-source conçu pour les passionnés de médias physiques qui souhaitent un lieu unique et personnalisable pour leurs vinyles, CD, cassettes, livres, bandes dessinées, Blu-ray, DVD et jeux vidéo. Il extrait des métadonnées riches et des jaquettes de Discogs, Hardcover, TMDB et IGDB, puis estime la valeur marchande des sorties musicales afin que les collectionneurs puissent suivre la valeur réelle de leurs étagères.
L'auto-hébergement de DVinyl sur votre propre VPS garde l'inventaire complet de votre collection, les étiquettes de localisation et les données de votre liste de souhaits sous votre contrôle au lieu d'être enfermés dans une application tierce ou une feuille de calcul. La base de données MongoDB incluse garantit la persistance de votre catalogue lors des mises à jour, et un système d'authentification privé vous permet de naviguer seul ou de partager une vue en lecture seule avec des amis.
Fonctionnalités clés de DVinyl
Bibliothèque multi-formats
Cataloguez les vinyles, CD, cassettes, livres, bandes dessinées, Blu-ray, DVD et jeux vidéo côte à côte dans une collection unifiée au lieu de jongler avec des applications distinctes.
Valorisation boursière de Discogs
Obtenez des estimations de marché en temps réel (basse, médiane et haute) de Discogs afin que vous sachiez toujours ce que vaut votre collection de musique sur le marché secondaire.
Importation Discogs en un clic
Importez une collection Discogs existante entière en un seul clic ou ajoutez de nouveaux articles par ID de publication sans ressaisir les données d'artiste, de label ou de piste.
Tableau de bord personnalisable
Créez votre vue d'accueil avec des widgets de statistiques modulaires, des raccourcis de navigation configurables et des thèmes visuels par catégorie qui correspondent à votre façon de naviguer.
Suivi de la localisation physique
Indiquez l'emplacement de chaque article sur vos étagères, en stockage ou en prêt, afin de pouvoir trouver un dossier ou un livre spécifique sans avoir à fouiller toute la collection.
Liste de souhaits et partage
Suivez vos futures trouvailles dans une liste de souhaits dédiée et exposez votre catalogue via l'authentification intégrée pour la navigation privée ou le partage en lecture seule.
Pourquoi exécuter DVinyl avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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