Déployez Grav en un clic.
CMS rapide et moderne basé sur des fichiers plats, sans base de données requise — juste des fichiers Markdown, des modèles Twig et un écosystème de plugins.
Choisissez un pack VPS pour Grav
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Grav
Grav est un CMS moderne basé sur des fichiers plats qui stocke tout le contenu sous forme de fichiers Markdown sur le système de fichiers, éliminant entièrement la base de données. Construit en PHP avec le moteur de templating Twig, il offre des chargements de page rapides grâce à la mise en cache basée sur des fichiers, un panneau d'administration intégré pour les éditeurs non techniques, et plus de 300 plugins pour les formulaires, le SEO, la recherche et le contenu multilingue.
L'auto-hébergement de Grav sur votre VPS signifie que les sauvegardes sont aussi simples que de copier un dossier, que le contrôle de version est géré nativement par Git, et qu'il n'y a pas de limites de connexion à la base de données, de maux de tête liés à l'optimisation des requêtes, ou de tâches de sauvegarde séparées — juste des fichiers et votre application fonctionnant sur le matériel que vous contrôlez.
Fonctionnalités clés de Grav
Aucune base de données requise
Tout le contenu est stocké sous forme de fichiers Markdown, éliminant le besoin de configuration de base de données, de pool de connexions ou d'optimisation des requêtes pour les charges de travail typiques d'un site.
Panneau d'administration intégré
Gérez les pages, les thèmes, les plugins et les comptes d'utilisateurs via une interface web soignée sans toucher à la ligne de commande ni modifier les fichiers directement.
Écosystème de plugins riche
Plus de 300 plugins couvrent les formulaires, le support multilingue, la recherche, le SEO, l'optimisation d'images, et plus encore — installez-les en un clic depuis le panneau d'administration.
Contenu adapté à Git
L'architecture basée sur des fichiers rend l'ensemble du site — contenu, configuration et code — traçable dans Git pour les déploiements automatisés et l'historique des modifications.
Gabarits Twig
Créez des thèmes entièrement personnalisés en utilisant le moteur de template Twig avec accès à la puissante API de contenu, au système de taxonomie et au pipeline média.
Pourquoi exécuter Grav avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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