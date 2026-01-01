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Passerelle de notification REST unifiée qui envoie des alertes à plus de 120 services, y compris Slack, Discord, les e-mails et les notifications push mobiles.

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Ce que vous pouvez construire avec Apprise API

Apprise API est un microservice REST léger qui s'appuie sur la bibliothèque de notification Apprise, offrant à toute application un point d'accès unique pour atteindre simultanément plus de 120 plateformes de notification. Au lieu de maintenir des intégrations distinctes pour Slack, Discord, PagerDuty, les e-mails et les notifications push mobiles dans chaque service que vous exploitez, vous configurez les destinations une seule fois dans Apprise API et y acheminez toutes les notifications via un seul appel HTTP.

L'auto-hébergement d'Apprise API maintient la logique de routage des notifications et tous les jetons de webhook sensibles sur votre propre infrastructure plutôt que de passer par un agrégateur tiers. Le mode de configuration avec état assure la persistance de vos points de terminaison et modèles de notification après les redémarrages, tandis que l'interface web intégrée vous permet de tester et de gérer les destinations sans écrire de code.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Apprise API

Plus de 120 services de notification

Atteignez Slack, Discord, Microsoft Teams, PagerDuty, Pushover, les e-mails et des dizaines d'autres via une API unifiée unique, éliminant le besoin de maintenir des intégrations distinctes par service.

Configuration avec état

Stockez les points de terminaison et les modèles de notification de manière persistante afin de pouvoir les référencer par balise à travers plusieurs applications sans répéter les détails de connexion dans chaque requête.

Balises et Routage

Organisez les destinations de notification en groupes nommés et envoyez des alertes ciblées au bon public — ingénieurs d'astreinte, un canal d'équipe spécifique ou tous les canaux à la fois — avec un seul paramètre de balise.

Interface Web intégrée

Configurez, testez et gérez les points de terminaison de notification via une interface utilisateur basée sur un navigateur, afin que les non-développeurs puissent configurer de nouvelles destinations sans toucher directement à l'API REST.

Prise en charge des pièces jointes

Envoyez des fichiers, des images et des extraits de journaux avec les messages de notification, rendant les alertes plus exploitables en incluant les preuves nécessaires pour diagnostiquer et réagir immédiatement.

Pourquoi exécuter Apprise API sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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