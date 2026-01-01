Déployez Apache StreamPark avec une installation en un clic.
Cadre de développement d'applications de streaming tout-en-un et plateforme de calcul en temps réel native du cloud pour Apache Flink et Spark.
Choisissez un forfait VPS pour Apache StreamPark
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Apache StreamPark
Apache StreamPark est un projet Apache de haut niveau qui unifie le cycle de vie complet des applications de traitement de flux en temps réel basées sur Apache Flink et Apache Spark. Il associe un framework axé sur les développeurs, composé d'API et de connecteurs pré-intégrés, à une console d'opérations cloud-native pour compiler, déployer, surveiller et faire évoluer les tâches de streaming à partir d'une interface utilisateur web unique.
L'auto-hébergement de StreamPark sur votre propre VPS maintient les artefacts des tâches Flink, l'historique de déploiement et les métadonnées opérationnelles sous votre contrôle, tout en éliminant le coût et la complexité liés à l'exécution d'un plan de contrôle de traitement de flux séparé chez un fournisseur de services cloud à grande échelle.
Caractéristiques principales de Apache StreamPark
Flink et Spark unifiés
Développer, déployer et exploiter des tâches de streaming Apache Flink et Apache Spark à partir d'une console unique avec prise en charge de l'exécution multi-version.
Création de tâches dans le navigateur
Développez des applications Flink SQL et basées sur JAR dans un éditeur web avec coloration syntaxique, gestion des dépendances et historique des versions.
Déploiement en 1 clic
Lancer des tâches vers Standalone, YARN sur Hadoop 2.x/3.x, ou des clusters Kubernetes directement depuis la plateforme sans quitter le navigateur.
Surveillance intégrée
Suivez les tâches en cours, les points de contrôle, les points de sauvegarde et les événements d'échec grâce à des tableaux de bord d'état en temps réel et des intégrations d'alertes.
Riche écosystème de connecteurs
Expédiez plus rapidement grâce à des connecteurs préintégrés pour Kafka, JDBC, Doris, Paimon, ClickHouse et d'autres systèmes de big data et de ML.
Pourquoi exécuter Apache StreamPark sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.