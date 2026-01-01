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Analyse de produits open source privilégiant la confidentialité, avec suivi des événements, entonnoirs d'utilisateurs, relecture de sessions et tableaux de bord en temps réel.

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KVM 1
CHF16.29
CHF5.09/mois
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Renouvellement au prix de CHF 11.19/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64% de réduction
KVM 2
CHF19.99
CHF7.29/mois
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Renouvellement au prix de CHF 13.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69% de réduction
KVM 4
CHF33.49
CHF10.29/mois
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Renouvellement au prix de CHF 25.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66% de réduction
KVM 8
CHF60.39
CHF20.49/mois
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Renouvellement au prix de CHF 46.49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec OpenPanel

OpenPanel est une plateforme d'analyse auto-hébergée conçue pour les équipes produit qui souhaitent des analyses aussi approfondies que Mixpanel sans la tarification SaaS ni l'exposition des données à des tiers. Elle suit les événements personnalisés, construit des profils d'utilisateurs et fournit des tableaux de bord en temps réel couvrant les entonnoirs, les cohortes, les résultats de tests A/B et les relectures de sessions — le tout à partir d'une seule interface.

Le déploiement sur votre propre VPS place les données d'événements brutes entièrement sous votre contrôle. Il n'y a pas de frais par événement, pas de limites d'échantillonnage et pas besoin d'acheminer les données utilisateur via des services externes. ClickHouse alimente le backend d'analyse, ainsi les tableaux de bord restent réactifs à mesure que votre volume d'événements augmente.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de OpenPanel

Tableaux de bord en temps réel

Visualisez les flux d'événements en direct et les métriques clés des produits instantanément, sans décalage entre les actions des utilisateurs et les mises à jour du tableau de bord.

Analyse d'entonnoir

Définissez des entonnoirs de conversion multi-étapes pour identifier précisément où les utilisateurs abandonnent dans vos parcours produit.

Relecture de session

Enregistrer et rejouer les sessions utilisateur individuelles avec des contrôles de confidentialité intégrés pour masquer les champs de saisie sensibles.

Cohorte et rétention

Regroupez les utilisateurs par comportements ou attributs partagés et mesurez l'évolution de l'engagement sur différentes périodes.

Tests A/B

Suivez les variantes d'expériences directement dans OpenPanel pour mesurer l'impact sur la conversion sans outils d'expérimentation externes.

Suivi sans cookies

Le suivi d'événements sans empreinte digitale et sans cookies maintient vos analyses conformes au RGPD sans nécessiter de bannières de consentement aux cookies.

Pourquoi exécuter OpenPanel avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Choisissez un serveur proche de votre audience pour améliorer les vitesses de chargement. Nous disposons de data centers en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

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