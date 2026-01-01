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Plateforme d'analyse de composants open source qui surveille en continu les nomenclatures logicielles pour les vulnérabilités, les composants obsolètes et les risques de licence.

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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Dependency-Track

Dependency-Track est un projet phare de l'OWASP qui offre aux équipes de sécurité et d'ingénierie une visibilité continue sur les risques liés à la chaîne d'approvisionnement logicielle. Il ingère des documents de nomenclature logicielle (SBOM) au format CycloneDX et analyse chaque composant par rapport à des sources de vulnérabilités faisant autorité, notamment la National Vulnerability Database, GitHub Advisories, OSS Index et VulnDB — de sorte qu'une seule divulgation de CVE apparaît immédiatement dans chaque projet qui utilise la bibliothèque affectée.

L'auto-hébergement de Dependency-Track maintient les SBOM et les résultats de vulnérabilités concernant vos applications propriétaires entièrement au sein de votre infrastructure, ce qui est important pour les organisations soumises à des contraintes réglementaires ou contractuelles concernant l'emplacement des données de télémétrie de la chaîne d'approvisionnement. Le déploiement basé sur PostgreSQL conserve une piste d'audit complète des inventaires de composants et des décisions de politique pour chaque version.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Dependency-Track

Ingestion de la SBOM

Accepte les nomenclatures CycloneDX directement depuis les pipelines CI/CD, les outils de build et les scanners SCA — aucune installation d'agent n'est requise sur les hôtes d'application.

Renseignements multi-sources sur les vulnérabilités

Corréle chaque composant avec le NVD, les avis GitHub, l'OSS Index et VulnDB, de sorte que les CVEs nouvellement divulguées fassent surface immédiatement dans tous les projets affectés.

Moteur de règles

Définir et appliquer des politiques concernant la gravité des vulnérabilités, les familles de licences et l'âge des composants, et faire échouer les builds CI lorsque les projets enfreignent les normes organisationnelles.

Conformité des licences

Identifie chaque licence dans le graphe de dépendances et signale les licences incompatibles ou restreintes avant leur intégration à une version.

EPSS et contexte d'exploitation

Hiérarchise les découvertes en utilisant l'Exploit Prediction Scoring System et les indicateurs d'exploitation connus, concentrant les efforts de remédiation sur les vulnérabilités les plus susceptibles d'être attaquées.

API REST et webhooks

Une API REST complète et des notifications sortantes vers Slack, Microsoft Teams, Jira et des webhooks vous permettent d'intégrer les résultats dans les flux de travail existants de gestion des tickets et d'alertes.

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