Déployez Dependency-Track en un clic.
Plateforme d'analyse de composants open source qui surveille en continu les nomenclatures logicielles pour les vulnérabilités, les composants obsolètes et les risques de licence.
Choisissez un pack VPS pour Dependency-Track
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Dependency-Track
Dependency-Track est un projet phare de l'OWASP qui offre aux équipes de sécurité et d'ingénierie une visibilité continue sur les risques liés à la chaîne d'approvisionnement logicielle. Il ingère des documents de nomenclature logicielle (SBOM) au format CycloneDX et analyse chaque composant par rapport à des sources de vulnérabilités faisant autorité, notamment la National Vulnerability Database, GitHub Advisories, OSS Index et VulnDB — de sorte qu'une seule divulgation de CVE apparaît immédiatement dans chaque projet qui utilise la bibliothèque affectée.
L'auto-hébergement de Dependency-Track maintient les SBOM et les résultats de vulnérabilités concernant vos applications propriétaires entièrement au sein de votre infrastructure, ce qui est important pour les organisations soumises à des contraintes réglementaires ou contractuelles concernant l'emplacement des données de télémétrie de la chaîne d'approvisionnement. Le déploiement basé sur PostgreSQL conserve une piste d'audit complète des inventaires de composants et des décisions de politique pour chaque version.
Fonctionnalités clés de Dependency-Track
Ingestion de la SBOM
Accepte les nomenclatures CycloneDX directement depuis les pipelines CI/CD, les outils de build et les scanners SCA — aucune installation d'agent n'est requise sur les hôtes d'application.
Renseignements multi-sources sur les vulnérabilités
Corréle chaque composant avec le NVD, les avis GitHub, l'OSS Index et VulnDB, de sorte que les CVEs nouvellement divulguées fassent surface immédiatement dans tous les projets affectés.
Moteur de règles
Définir et appliquer des politiques concernant la gravité des vulnérabilités, les familles de licences et l'âge des composants, et faire échouer les builds CI lorsque les projets enfreignent les normes organisationnelles.
Conformité des licences
Identifie chaque licence dans le graphe de dépendances et signale les licences incompatibles ou restreintes avant leur intégration à une version.
EPSS et contexte d'exploitation
Hiérarchise les découvertes en utilisant l'Exploit Prediction Scoring System et les indicateurs d'exploitation connus, concentrant les efforts de remédiation sur les vulnérabilités les plus susceptibles d'être attaquées.
API REST et webhooks
Une API REST complète et des notifications sortantes vers Slack, Microsoft Teams, Jira et des webhooks vous permettent d'intégrer les résultats dans les flux de travail existants de gestion des tickets et d'alertes.
Pourquoi exécuter Dependency-Track avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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