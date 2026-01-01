Déployez jfa-go en un clic.
Gestion des utilisateurs basée sur invitation pour Jellyfin avec des profils, des réinitialisations de mot de passe et des notifications multicanal.
Choisissez un pack VPS pour jfa-go
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec jfa-go
jfa-go est un compagnon auto-hébergé de gestion des utilisateurs pour Jellyfin (avec un support secondaire pour Emby) qui remplace la création manuelle de comptes par des liens d'invitation partageables. Chaque invitation peut appliquer un profil Jellyfin qui contrôle l'accès à la bibliothèque, les limites de transcodage et d'autres paramètres du serveur, tandis que les options de plafonds d'utilisation, de dates d'expiration, de règles de mot de passe et de CAPTCHA donnent aux administrateurs un contrôle strict sur qui s'inscrit et comment.
L'auto-hébergement de jfa-go aux côtés de Jellyfin élimine les frictions liées à l'intégration de la famille, des amis ou des supporters payants, ajoute des flux de réinitialisation de mot de passe qui fonctionnent avec la fonction native de Jellyfin « Mot de passe oublié », et connecte les notifications des utilisateurs à Discord, Telegram, Matrix et aux e-mails sans transmettre de données à des services tiers.
Fonctionnalités clés de jfa-go
Inscription sur invitation
Générez des liens d'invitation partageables avec des limites d'utilisation, des dates d'expiration et des profils Jellyfin par lien, afin que chaque invité obtienne automatiquement le bon accès.
Réinitialisation de mot de passe en libre-service
Intégrez-vous au flux « Mot de passe oublié » de Jellyfin ou exposez une page « Mon compte » afin que les utilisateurs réinitialisent leurs identifiants sans contacter un administrateur.
Notifications multi-canaux
Contacter les utilisateurs via Discord, Telegram, Matrix ou par e-mail pour les avertissements d'expiration, les annonces et les événements de compte en utilisant des modèles Markdown.
Gestion des utilisateurs en masse
Affichez chaque compte Jellyfin dans un seul tableau de bord et activez, désactivez, supprimez ou re-profilez les utilisateurs en masse au lieu de le faire un par un.
Règles d'expiration du compte
Ajouter une date d'expiration limitée dans le temps aux invitations afin que les adhésions d'essai ou payantes soient automatiquement désactivées ou supprimées après une période fixe.
Synchronisation Ombi et Jellyseerr
Gardez les noms d'utilisateur, les mots de passe et les coordonnées synchronisés entre jfa-go, Ombi et Jellyseerr afin que les requêtes restent liées au bon compte.
Pourquoi exécuter jfa-go avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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