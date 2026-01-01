Déployez WinterCMS avec une installation en un clic.
CMS gratuit et open-source basé sur Laravel, avec un panneau d'administration épuré, un système de plugins et un puissant moteur de thèmes.
Choisissez un pack VPS pour WinterCMS
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec WinterCMS
WinterCMS est un système de gestion de contenu gratuit et open-source basé sur le framework PHP Laravel. Initialement dérivé d'OctoberCMS, il combine une architecture conviviale pour les développeurs avec un backend intuitif qui simplifie la gestion de contenu pour les utilisateurs non techniques. Le CMS est livré avec un éditeur basé sur des blocs, un écosystème de plugins flexible et un front-end thémable qui permet aux équipes de construire et de maintenir des sites web sophistiqués sans sacrifier la qualité du code.
L'auto-hébergement de WinterCMS sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur vos données, élimine les frais par site ou par utilisateur, et vous permet de personnaliser chaque couche de la pile. Ce modèle associe WinterCMS à une base de données MySQL 8 dédiée pour une persistance fiable et prête pour la production dès le premier jour.
Fonctionnalités clés de WinterCMS
Fondation Laravel
Basé sur Laravel PHP, WinterCMS hérite d'une couche de routage, d'ORM et de sécurité mature que les développeurs connaissent et à laquelle ils font déjà confiance.
Écosystème de plugins
Étendez les fonctionnalités grâce à une riche place de marché de plugins et une API simple qui rend la création de plugins personnalisés rapide et facile à maintenir.
Moteur de thèmes
Concevez des interfaces front-end entièrement personnalisées en utilisant des modèles Twig avec des composants CMS, des partiels et des mises en page — aucun verrouillage de thème requis.
Panneau d'administration épuré
Un backend raffiné et basé sur les rôles permet aux éditeurs de contenu de gérer les pages, les médias et les paramètres sans avoir besoin de l'aide d'un développeur.
Gestionnaire de médias
La gestion intégrée des fichiers et des images, avec des outils de téléchargement, d'organisation et d'édition en ligne, centralise tous les actifs.
Pourquoi exécuter WinterCMS avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.