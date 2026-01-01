WinterCMS est un système de gestion de contenu gratuit et open-source basé sur le framework PHP Laravel. Initialement dérivé d'OctoberCMS, il combine une architecture conviviale pour les développeurs avec un backend intuitif qui simplifie la gestion de contenu pour les utilisateurs non techniques. Le CMS est livré avec un éditeur basé sur des blocs, un écosystème de plugins flexible et un front-end thémable qui permet aux équipes de construire et de maintenir des sites web sophistiqués sans sacrifier la qualité du code.

L'auto-hébergement de WinterCMS sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur vos données, élimine les frais par site ou par utilisateur, et vous permet de personnaliser chaque couche de la pile. Ce modèle associe WinterCMS à une base de données MySQL 8 dédiée pour une persistance fiable et prête pour la production dès le premier jour.