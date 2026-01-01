Déployez Tautulli en un clic.
Compagnon de surveillance et d'analyse pour Plex Media Server avec des statistiques détaillées et des notifications personnalisées.
Choisissez un pack VPS pour Tautulli
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Tautulli
Tautulli est un outil de surveillance et de suivi basé sur Python, conçu spécifiquement pour Plex Media Server. Il enregistre chaque événement de lecture — qui a regardé quoi, quand, à quelle qualité et depuis quel appareil — et présente les données sous forme de graphiques riches et de tableaux d'historique filtrables.
L'auto-hébergement de Tautulli sur un VPS, à côté ou séparément de votre serveur Plex, vous offre des statistiques persistantes et la livraison de notifications via Discord, Slack, Telegram et e-mail sans dépendre des services cloud de Plex. Il se connecte à n'importe quel serveur Plex via le réseau.
Fonctionnalités clés de Tautulli
Historique de lecture
Chaque flux est enregistré avec l'utilisateur, l'appareil, la qualité et la durée afin que vous ayez un enregistrement complet de l'activité du serveur multimédia.
Notifications personnalisées
Envoyez des alertes pour les nouveaux contenus, les débuts de stream, les transcodages ou les connexions d'utilisateurs via Discord, Slack, Telegram, e-mail, et plus encore.
Tableau de bord des statistiques
Des graphiques visuels affichent les flux simultanés, l'utilisation de la bande passante, les médias populaires et l'activité par utilisateur sur n'importe quelle période.
Support de la newsletter
Générez et envoyez automatiquement des newsletters par e-mail mettant en avant les films et épisodes récemment ajoutés à vos utilisateurs Plex.
Pourquoi exécuter Tautulli avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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