Déployez TaxHacker avec une installation en un clic.
Outil de comptabilité IA auto-hébergé qui extrait automatiquement les données des reçus et des factures pour les freelances et les petites entreprises.
Choisissez un pack VPS pour TaxHacker
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec TaxHacker
TaxHacker est une application de comptabilité open-source, alimentée par l'IA, conçue pour les freelances, les entrepreneurs indépendants et les petites entreprises. Elle élimine la saisie manuelle des données en utilisant de grands modèles linguistiques pour extraire automatiquement les montants, les dates, les marchands, les données fiscales et les postes de dépenses des reçus et factures téléchargés.
Contrairement aux outils de comptabilité SaaS, TaxHacker fonctionne entièrement sur votre propre infrastructure — vos documents financiers ne quittent jamais votre serveur. Il prend en charge plus de 170 devises mondiales avec conversion automatique des taux de change historiques, fonctionne avec OpenAI, Google Gemini, Mistral ou des modèles locaux via Ollama, et vous permet de créer des catégories personnalisées et des invites d'IA adaptées à vos flux de travail spécifiques.
Fonctionnalités clés de TaxHacker
Extraction de documents par IA
Analyse automatiquement les reçus et les factures pour en extraire les montants, les dates, les commerçants et les données fiscales sans saisie manuelle.
Prise en charge multidevise
Suit les transactions dans plus de 170 devises et 14 cryptomonnaies avec conversion automatique des taux de change historiques.
Fournisseurs LLM flexibles
Fonctionne avec OpenAI, Google Gemini, Mistral, ou des modèles locaux comme Ollama — choisissez le fournisseur qui correspond à vos besoins en matière de confidentialité et de coût.
Catégories personnalisées
Créez des catégories, des projets et des champs personnalisés avec des invites d'IA sur mesure, adaptés à vos flux de travail spécifiques.
Contrôle total des données
Tous les documents financiers restent sur votre propre serveur — aucun service tiers ne voit jamais vos données commerciales sensibles.
Opérations en bloc
Le filtrage avancé, la recherche en texte intégral, les opérations en masse et l'exportation de données facilitent la préparation de la saison fiscale.
Pourquoi exécuter TaxHacker avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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