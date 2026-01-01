Onyx est une plateforme d'IA open source qui combine une interface de chat riche en fonctionnalités avec une recherche d'entreprise à travers les documents et applications de votre équipe. Elle fonctionne avec tous les principaux fournisseurs de LLM — OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Google Vertex, et tout modèle auto-hébergé exposé via Ollama ou vLLM — vous permettant ainsi de choisir librement le modèle adapté à chaque tâche sans réécrire votre pile technologique.

L'auto-hébergement d'Onyx sur votre VPS conserve les transcriptions de chat, les documents indexés et les identifiants de connecteur sur une infrastructure que vous contrôlez. Plus de quarante connecteurs extraient des données de Google Drive, Slack, Confluence, GitHub, Notion, Jira, et bien d'autres, vers un index de recherche unifié, de sorte que les réponses citent les originaux au lieu de divulguer des informations sensibles à des SaaS tiers.