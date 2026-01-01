Deploy Wallos in one click installation.
Self-hosted subscription tracker for managing recurring payments, renewal reminders, and spending breakdowns across currencies.
Choisissez un pack VPS pour Wallos
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Wallos
Wallos is a self-hosted subscription management application for tracking recurring payments and subscriptions in one place. It supports multiple currencies, renewal reminders, and detailed spending breakdowns by category, giving you a clear picture of your monthly and annual subscription costs.
Self-hosting Wallos on a VPS keeps your financial subscription data private with no connection to third-party money management services. Custom categories, a calendar view for upcoming renewals, and notification delivery via email, Discord, and Telegram make it easy to stay on top of recurring expenses without unexpected charges.
Fonctionnalités clés de Wallos
Multi-currency tracking
Track subscriptions billed in different currencies with automatic conversion for unified spending totals.
Renewal reminders
Get notified before subscriptions renew via email, Discord, or Telegram so you never face unexpected charges.
Spending breakdown
View monthly and annual costs by category to identify where subscription spending is highest and find savings.
Calendar view
See all upcoming renewal dates on a calendar to plan finances and avoid billing surprises at end of month.
No external database
Wallos runs on SQLite with no separate database service required, keeping deployment simple and resource usage minimal.
Pourquoi exécuter Wallos avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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Application de gestion des finances personnelles, axée sur la confidentialité, avec budget par enveloppes