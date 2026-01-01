Déployez Meteroid avec une installation en un clic.
Infrastructure open source de tarification et de facturation pour les SaaS — abonnements, mesure basée sur l'utilisation, facturation et analyse des revenus.
Choisissez un pack VPS pour Meteroid
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Meteroid
Meteroid est une plateforme de facturation open source conçue pour les entreprises SaaS modernes qui ont besoin d'un contrôle total sur la manière dont elles tarifient, mesurent et facturent leurs clients. Elle gère les abonnements, la tarification basée sur l'utilisation, les plans hybrides, les essais gratuits, les coupons et les droits acquis via une API unique et une interface d'administration, éliminant le besoin d'assembler Stripe Billing, un service de mesure et une couche de facturation interne.
L'auto-hébergement de Meteroid conserve les données clients, la logique de tarification et les enregistrements de revenus au sein de votre propre VPS, sans frais par événement de la part de fournisseurs de facturation tiers. Le déploiement inclut PostgreSQL, ClickHouse pour l'analyse de mesure à haut volume et Redpanda pour le streaming d'événements.
Fonctionnalités clés de Meteroid
Gestion des abonnements
Gérer les plans récurrents, les essais gratuits, les mises à niveau, les rétrogradations et les tarifs acquis via une interface utilisateur d'administration unique et une API REST.
Mesure à l'usage
Diffusez les événements produit dans ClickHouse et facturez en fonction de dimensions mesurées comme les appels d'API, les sièges ou le stockage avec une ingestion en moins d'une seconde.
Facturation automatisée
Générer des factures précises au prorata à chaque cycle de facturation et les livrer via des webhooks ou des processeurs de paiement en aval.
Modèles de tarification hybrides
Combinez les frais fixes, les frais par siège, l'utilisation échelonnée et les articles uniques dans le même plan sans code de facturation personnalisé.
Analyse des revenus
Suivez le MRR, le taux de désabonnement, l'expansion et la rétention de cohorte grâce à des tableaux de bord intégrés alimentés par vos données de facturation en temps réel.
APIs REST et gRPC ouvertes
Intégrez Meteroid à votre produit avec des API REST et gRPC de première classe et évitez de dépendre d'un fournisseur de facturation fermé.
Pourquoi exécuter Meteroid avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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