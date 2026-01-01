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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec DokuWiki

DokuWiki est un wiki léger et conforme aux standards qui stocke tout le contenu dans des fichiers texte brut plutôt que dans une base de données. Cette conception basée sur des fichiers maintient la configuration minimale et rend les sauvegardes trivialement simples — il suffit de copier les fichiers. Malgré sa simplicité, DokuWiki offre une expérience d'édition complète, une organisation hiérarchique des espaces de noms, des contrôles d'accès granulaires et un vaste écosystème de plugins qui peut étendre les fonctionnalités sans ajouter de complexité à l'infrastructure.

L'auto-hébergement de DokuWiki sur votre VPS maintient votre documentation privée et accessible entièrement selon vos propres termes. Il n'y a pas de frais par utilisateur, pas de dépendances de services externes, et aucune donnée ne quitte votre infrastructure — ce qui en fait un choix fiable à long terme pour les wikis internes, les runbooks techniques et les bases de connaissances d'équipe de toute taille.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de DokuWiki

Aucune base de données requise

Tout le contenu est stocké sous forme de fichiers texte brut, ce qui élimine la surcharge de configuration et de maintenance de la base de données courante sur d'autres plateformes wiki.

Contrôle de version intégré

Chaque modification est suivie d'une vue complète des différences et d'une annulation en un clic, de sorte qu'aucune modification de contenu n'est jamais définitivement perdue.

Contrôle d'accès flexible

Les groupes d'utilisateurs et les autorisations au niveau de la page vous permettent de restreindre ou d'ouvrir des sections du wiki au public précisément ciblé.

Riche écosystème de plugins

Des centaines de plugins communautaires ajoutent des fonctionnalités telles que la coloration syntaxique, les diagrammes, les listes de tâches et les intégrations sans toucher au code source.

Sauvegardes faciles

Puisque le contenu est constitué de fichiers simples, la sauvegarde de l'intégralité du wiki est aussi simple que de copier un répertoire ou de l'inclure dans n'importe quelle stratégie de sauvegarde basée sur des fichiers.

Pourquoi exécuter DokuWiki avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Martin K
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