DokuWiki est un wiki léger et conforme aux standards qui stocke tout le contenu dans des fichiers texte brut plutôt que dans une base de données. Cette conception basée sur des fichiers maintient la configuration minimale et rend les sauvegardes trivialement simples — il suffit de copier les fichiers. Malgré sa simplicité, DokuWiki offre une expérience d'édition complète, une organisation hiérarchique des espaces de noms, des contrôles d'accès granulaires et un vaste écosystème de plugins qui peut étendre les fonctionnalités sans ajouter de complexité à l'infrastructure.

L'auto-hébergement de DokuWiki sur votre VPS maintient votre documentation privée et accessible entièrement selon vos propres termes. Il n'y a pas de frais par utilisateur, pas de dépendances de services externes, et aucune donnée ne quitte votre infrastructure — ce qui en fait un choix fiable à long terme pour les wikis internes, les runbooks techniques et les bases de connaissances d'équipe de toute taille.