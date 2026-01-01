Jusqu'à 66 % de réduction sur ManageIQ

Déployez ManageIQ en un clic.

Plateforme de gestion de cloud hybride open source pour les machines virtuelles, les conteneurs, les réseaux et le stockage.

Lancement instantané de votre application
Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites
VPS géré par IA
CHF20.49/mois
Sélectionner
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Déployez ManageIQ en un clic.

Choisissez un pack VPS pour ManageIQ

KVM 8
Obtenez 24 mois pour CHF 491.76 (prix d'origine : CHF 1'449.36). Renouvellement au prix de CHF 46.49/mois.
CHF60.39
ÉCONOMISEZ 66 %
CHF20.49/mois
KVM 8
CHF60.39
ÉCONOMISEZ 66 %
CHF20.49/mois
Obtenez 24 mois pour CHF 491.76 (prix d'origine : CHF 1'449.36). Renouvellement au prix de CHF 46.49/mois.
Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec ManageIQ

ManageIQ est une plateforme open source de gestion et d'orchestration du cloud — le projet en amont de Red Hat CloudForms — qui unifie les opérations sur les machines virtuelles, les conteneurs, les clouds publics et les réseaux sous une seule console. Il découvre l'infrastructure à travers VMware, Red Hat Virtualization, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud, et plus encore, puis superpose la politique, l'automatisation et la refacturation.

L'auto-hébergement de ManageIQ conserve vos données d'inventaire, vos flux de travail d'automatisation et vos définitions de politiques sur l'infrastructure que vous contrôlez, sans frais de licence par nœud. Le conteneur tout-en-un regroupe l'appliance, la base de données PostgreSQL et memcached afin que vous puissiez évaluer la plateforme complète à partir d'un seul déploiement.

Commencer
Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de ManageIQ

Inventaire du cloud hybride

Découvrez et suivez les VMs, les conteneurs, les réseaux et le stockage sur VMware, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure et Google Cloud à partir d'une seule console.

Politique et conformité

Définir des politiques qui détectent automatiquement les dérives, appliquent le balisage et corrigent les charges de travail non conformes sur tous les fournisseurs gérés.

Moteur d'automatisation

Exécuter l'automatisation Ruby basée sur les événements, les playbooks Ansible et les workflows d'approbation pour provisionner, retirer et reconfigurer des ressources à grande échelle.

Catalogue en libre-service

Publiez des catalogues de services avec des quotas et des approbations afin que les équipes puissent demander des VM, des conteneurs ou des piles sans avoir à créer de tickets.

Rétrofacturation et mesure

Attribuez les coûts d'infrastructure aux locataires, projets ou départements avec des plans tarifaires basés sur l'utilisation du CPU, de la mémoire, du stockage et du réseau.

API REST et CLI

Pilotez chaque action de la console à partir d'une API REST versionnée ou de la ligne de commande miqcli pour des flux de travail d'infrastructure de style GitOps.

Pourquoi exécuter ManageIQ avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Sécurité garantie

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

Gestionnaire Docker intégré

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Sécurité garantie

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

Gestionnaire Docker intégré

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Lancement local. Croissance mondiale.

Choisissez un serveur proche de votre audience pour améliorer les vitesses de chargement. Nous disposons de data centers en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
Commencer
Lancement local. Croissance mondiale.

Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
Noel

Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
Martin K

Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Testez nos services sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour plus d'informations.

Commencer

Découvrez d'autres applications à déployer

Visual Studio Code Server

Visual Studio Code Server

Exécutez Visual Studio Code dans votre navigateur, où que vous soyez

Sélectionner
1Backend

1Backend

Plateforme auto-hébergée pour créer des applications d'IA avec des microservices et des microfrontends

Sélectionner
Adminer

Adminer

Interface de gestion de bases de données complète, compatible avec plus de 11 systèmes

Sélectionner
Voir toutes les applications

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.