Déployez YaCy en un clic.
Moteur de recherche web auto-hébergé et pair-à-pair qui indexe et recherche sur le web sans serveurs centraux ni suivi.
Choisissez un pack VPS pour YaCy
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec YaCy
YaCy est un moteur de recherche web entièrement distribué, pair-à-pair, qui fonctionne entièrement sur votre propre serveur. Contrairement à Google ou Bing, il n'y a pas d'autorité centrale contrôlant les résultats de recherche — chaque instance YaCy explore et indexe le web indépendamment tout en se connectant à un index global partagé maintenu par des milliers d'autres pairs YaCy. Les requêtes de recherche sont hachées avant d'être partagées avec les pairs, garantissant la confidentialité des recherches par conception.
L'auto-hébergement de YaCy vous offre un appareil de recherche privé sans suivi, sans influence publicitaire sur les classements, et sans journaux de requêtes envoyés à des tiers. Il fonctionne également comme un moteur de recherche intranet, indexant les ressources HTTP, FTP et SMB sur un réseau local sans connectivité internet.
Fonctionnalités clés de YaCy
Index pair à pair
Chaque nœud YaCy rejoint un index distribué mondial, partageant les pages explorées avec ses pairs et recevant des résultats en retour — aucun serveur central n'est requis.
Robot d'exploration web intégré
Planifications d'exploration configurables et contrôles de profondeur pour indexer continuellement les domaines et maintenir vos résultats de recherche locaux à jour et pertinents.
Recherche axée sur la confidentialité
Les requêtes de recherche sont hachées avant d'être partagées avec le réseau P2P, empêchant tout pair d'identifier ce que vous avez recherché.
Mode de recherche intranet
Indexer et rechercher des ressources HTTP, FTP et SMB internes sur un réseau local sans exposer de données à l'internet public.
API REST scriptable
Chaque fonction d'administration est accessible via des points de terminaison REST XML et JSON, permettant l'automatisation et les intégrations de portail de recherche personnalisées.
Pourquoi exécuter YaCy avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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