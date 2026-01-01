YaCy est un moteur de recherche web entièrement distribué, pair-à-pair, qui fonctionne entièrement sur votre propre serveur. Contrairement à Google ou Bing, il n'y a pas d'autorité centrale contrôlant les résultats de recherche — chaque instance YaCy explore et indexe le web indépendamment tout en se connectant à un index global partagé maintenu par des milliers d'autres pairs YaCy. Les requêtes de recherche sont hachées avant d'être partagées avec les pairs, garantissant la confidentialité des recherches par conception.

L'auto-hébergement de YaCy vous offre un appareil de recherche privé sans suivi, sans influence publicitaire sur les classements, et sans journaux de requêtes envoyés à des tiers. Il fonctionne également comme un moteur de recherche intranet, indexant les ressources HTTP, FTP et SMB sur un réseau local sans connectivité internet.