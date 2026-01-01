Jusqu'à 69 % de réduction sur Zammad

Déployez Zammad en un clic.

Plateforme open-source de helpdesk et de support client qui transforme les e-mails, le chat et les canaux sociaux en un flux de travail de billetterie unique.

Lancement instantané de votre application
Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites
VPS géré par IA
CHF7.49/mois
Sélectionner
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Déployez Zammad en un clic.

Choisissez un pack VPS pour Zammad

Le plus populaire
63% de réduction
KVM 2
CHF19.99
CHF7.49/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de CHF 13.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69% de réduction
KVM 4
CHF33.49
CHF10.29/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de CHF 25.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66% de réduction
KVM 8
CHF60.39
CHF20.49/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de CHF 46.49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
Le plus populaire
63% de réduction
KVM 2
CHF19.99
CHF7.49/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de CHF 13.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69% de réduction
KVM 4
CHF33.49
CHF10.29/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de CHF 25.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66% de réduction
KVM 8
CHF60.39
CHF20.49/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de CHF 46.49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante

Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an

Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Zammad

Zammad est un système de helpdesk et de support client entièrement open source qui consolide les conversations par e-mail, chat, téléphone, Twitter, Facebook et Telegram dans une seule file d'attente de tickets. Les agents travaillent à partir d'une seule boîte de réception tandis que les clients vous contactent via le canal de leur choix, et chaque interaction est enregistrée dans un profil client unifié avec un historique d'audit complet.

L'auto-hébergement de Zammad sur votre propre VPS vous permet de garder le contrôle des données clients, des transcriptions de conversations et des métriques SLA sans frais de licence par agent. La plateforme s'adapte d'un service d'assistance pour une seule personne à une opération multi-équipes avec des flux de travail personnalisés, des articles de base de connaissances et le suivi du temps.

Commencer
Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Zammad

Boîte de réception multicanal

Centralisez les tickets provenant des e-mails, du chat web, de Telegram, de Twitter, de Facebook et du téléphone dans une seule file d'attente afin que les agents n'aient jamais à basculer entre les outils.

SLA et escalade

Définissez des objectifs de réponse et de résolution par client ou par type de ticket, avec des escalades automatiques en cas de dépassement des délais.

Base de connaissances

Publier des articles publics et internes avec un support multilingue pour réduire les tickets répétitifs et intégrer plus rapidement les nouveaux agents.

Recherche en texte intégral

La recherche basée sur Elasticsearch sur chaque ticket, article et dossier client renvoie des résultats en millisecondes, même à grande échelle.

Flux de travail personnalisés

Créez des automatisations basées sur des déclencheurs et des tâches planifiées qui acheminent les tickets, envoient des réponses et mettent à jour les champs sans écrire de code.

API REST et webhooks

Intégrez Zammad avec des CRM, des outils de surveillance et des chatbots via une API REST complète et des webhooks sortants.

Pourquoi exécuter Zammad avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Sécurité garantie

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

Gestionnaire Docker intégré

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Sécurité garantie

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

Gestionnaire Docker intégré

Emplacement du serveur recommandé :

Vérification en cours...

Lancement local. Croissance mondiale.

Choisissez un serveur proche de votre audience pour améliorer les vitesses de chargement. Nous disposons de data centers en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
Commencer
Lancement local. Croissance mondiale.

Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
Noel

Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
Omkar

J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
Herriman

Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
Martin K

Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Testez nos services sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour plus d'informations.

Commencer

Découvrez d'autres applications à déployer

Buzz

Buzz

Espace de travail auto-hébergé où les humains et les agents IA partagent les mêmes salles

Sélectionner
Apache Answer

Apache Answer

Plateforme de questions-réponses open source pour le partage des connaissances en équipe et la création de communautés

Sélectionner
Artalk

Artalk

Système de commentaires léger et auto-hébergé avec un backend Go et un widget JS intégrable

Sélectionner
Voir toutes les applications

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.