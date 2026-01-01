Déployez Zammad en un clic.
Plateforme open-source de helpdesk et de support client qui transforme les e-mails, le chat et les canaux sociaux en un flux de travail de billetterie unique.
Choisissez un pack VPS pour Zammad
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Zammad
Zammad est un système de helpdesk et de support client entièrement open source qui consolide les conversations par e-mail, chat, téléphone, Twitter, Facebook et Telegram dans une seule file d'attente de tickets. Les agents travaillent à partir d'une seule boîte de réception tandis que les clients vous contactent via le canal de leur choix, et chaque interaction est enregistrée dans un profil client unifié avec un historique d'audit complet.
L'auto-hébergement de Zammad sur votre propre VPS vous permet de garder le contrôle des données clients, des transcriptions de conversations et des métriques SLA sans frais de licence par agent. La plateforme s'adapte d'un service d'assistance pour une seule personne à une opération multi-équipes avec des flux de travail personnalisés, des articles de base de connaissances et le suivi du temps.
Fonctionnalités clés de Zammad
Boîte de réception multicanal
Centralisez les tickets provenant des e-mails, du chat web, de Telegram, de Twitter, de Facebook et du téléphone dans une seule file d'attente afin que les agents n'aient jamais à basculer entre les outils.
SLA et escalade
Définissez des objectifs de réponse et de résolution par client ou par type de ticket, avec des escalades automatiques en cas de dépassement des délais.
Base de connaissances
Publier des articles publics et internes avec un support multilingue pour réduire les tickets répétitifs et intégrer plus rapidement les nouveaux agents.
Recherche en texte intégral
La recherche basée sur Elasticsearch sur chaque ticket, article et dossier client renvoie des résultats en millisecondes, même à grande échelle.
Flux de travail personnalisés
Créez des automatisations basées sur des déclencheurs et des tâches planifiées qui acheminent les tickets, envoient des réponses et mettent à jour les champs sans écrire de code.
API REST et webhooks
Intégrez Zammad avec des CRM, des outils de surveillance et des chatbots via une API REST complète et des webhooks sortants.
Pourquoi exécuter Zammad avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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