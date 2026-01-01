Déployez Spree en un clic.
Plateforme e-commerce headless open source pour la création de boutiques en ligne multi-vendeurs, B2B et transfrontalières.
Choisissez un pack VPS pour Spree
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Spree
Spree est une plateforme e-commerce headless entièrement open source, construite sur Ruby on Rails, alimentant tout, des boutiques monoproduit aux places de marché B2B d'entreprise et aux plateformes multi-vendeurs. Elle est livrée avec une API REST complète, un SDK TypeScript et une vitrine Next.js prête pour la production afin que vous puissiez lancer une boutique en ligne entièrement personnalisée sans avoir à construire le backend à partir de zéro.
L'auto-hébergement de Spree sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur les données clients, les flux de paiement et le catalogue de produits — sans partage de revenus, sans frais de transaction et sans restrictions de fournisseur sur les passerelles de paiement ou les services de traitement des commandes que vous pouvez connecter.
Fonctionnalités clés de Spree
Architecture sans tête
Une API REST complète et un SDK TypeScript vous permettent de créer n'importe quelle vitrine — Next.js, mobile ou personnalisée — tandis que Spree gère toute la logique commerciale en coulisses.
Place de marché multi-vendeurs
La gestion des vendeurs intégrée vous permet de gérer une place de marché avec plusieurs vendeurs, des catalogues distincts et une exécution indépendante des commandes à partir d'une seule installation.
Vente en gros B2B
Créez des groupes de clients avec des prix personnalisés, des minimums de commande et des conditions de crédit pour gérer la vente en gros B2B parallèlement à votre boutique B2C sans avoir besoin d'une deuxième plateforme.
Commerce transfrontalier
Le support natif multi-devises et multi-langues vous permet de vendre à l'échelle mondiale sans plugins tiers ni solutions de contournement par pays.
Recherche de produits en texte intégral
L'intégration de Meilisearch offre une recherche de produits tolérante aux fautes de frappe, en millisecondes, avec un filtrage à facettes inclus par défaut.
Pourquoi exécuter Spree avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.