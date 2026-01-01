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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Mastodon

Mastodon est le principal réseau social fédéré open source — le plus grand projet du fédivers ActivityPub, avec des milliers d'instances gérées indépendamment et des dizaines de millions d'utilisateurs dans le monde entier. Il a l'apparence d'une plateforme de microblogage familière, mais chaque serveur est possédé, modéré et géré par une personne différente, et les utilisateurs de n'importe quel serveur peuvent suivre et converser avec les utilisateurs de n'importe quel autre serveur.

Exécuter votre propre instance Mastodon sur un VPS vous offre un foyer permanent dans le fédivers — un foyer que vous contrôlez entièrement. Vous définissez les règles, choisissez qui peut s'inscrire, décidez qui fédère avec qui, et possédez les données, sans publicité, sans fil d'actualité algorithmique, et sans plateforme tierce qui pourrait modifier les conditions du jour au lendemain.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Mastodon

Fédération ActivityPub

Prend en charge la norme W3C ActivityPub, afin que votre instance interopère avec tous les autres serveurs Mastodon, Pleroma, Misskey, et le fediverse au sens large.

Frise chronologique

Les publications apparaissent dans l'ordre où elles ont été envoyées — pas de classement algorithmique, pas de publicités recommandées, pas de fil d'actualité réorganisé en compétition pour l'engagement.

Modération au serveur

Les règles de communauté définies par le propriétaire, les avertissements de contenu et les blocages au niveau de l'instance vous permettent de cultiver une communauté avec le ton que vous souhaitez.

Compositeur de publication enrichi

Jusqu'à 500 caractères par publication (configurable), sondages, pièces jointes multimédias, avertissements de contenu, texte alternatif et visibilité personnalisable par publication.

API ouverte et clients

Des API REST et de streaming matures alimentent un vaste écosystème de clients mobiles et de bureau, y compris les applications officielles Mastodon pour iOS et Android.

Pourquoi exécuter Mastodon avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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