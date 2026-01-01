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Système de gestion des invitations et des utilisateurs pour Plex, Jellyfin et Emby, avec un processus d'intégration guidé et des contrôles d'accès.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Wizarr

Wizarr est un système auto-hébergé de gestion des invitations et des utilisateurs pour les serveurs multimédias Plex, Jellyfin et Emby. Il génère des liens d'invitation sécurisés et partageables avec des dates d'expiration configurables, des restrictions d'accès à la bibliothèque et des limites de durée de compte, puis guide les nouveaux utilisateurs à travers un processus d'intégration pour se connecter rapidement.

L'auto-hébergement de Wizarr à côté de votre serveur multimédia vous donne un contrôle précis sur qui a accès et pour combien de temps, sans avoir à gérer manuellement les comptes utilisateurs dans le panneau d'administration de chaque serveur multimédia. Le suivi des invitations, la gestion des sessions et les outils de gestion des membres en masse rendent l'administration d'une médiathèque partagée pratique à n'importe quelle échelle.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Wizarr

Liens d'invitation

Générez des URL d'invitation uniques avec des dates d'expiration et des limites d'utilisation pour partager un accès contrôlé à votre serveur multimédia.

Restrictions de la bibliothèque

Restreignez les utilisateurs invités à des bibliothèques spécifiques afin que les invités n'accèdent qu'au contenu que vous avez explicitement partagé avec eux.

Intégration guidée de l'utilisateur

Les nouveaux invités suivent un guide de configuration étape par étape qui les accompagne dans la création d'un compte et la connexion de leur application média.

Prise en charge multi-serveurs

Gérez les utilisateurs sur les serveurs Plex, Jellyfin et Emby à partir d'un tableau de bord Wizarr unique.

Suivi des invitations

Surveillez quelles invitations ont été utilisées, quand et par qui pour maintenir votre liste de membres exacte et à jour.

Pourquoi exécuter Wizarr avec Hostinger ?

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Emplacement du serveur recommandé :

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