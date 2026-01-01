Wizarr est un système auto-hébergé de gestion des invitations et des utilisateurs pour les serveurs multimédias Plex, Jellyfin et Emby. Il génère des liens d'invitation sécurisés et partageables avec des dates d'expiration configurables, des restrictions d'accès à la bibliothèque et des limites de durée de compte, puis guide les nouveaux utilisateurs à travers un processus d'intégration pour se connecter rapidement.

L'auto-hébergement de Wizarr à côté de votre serveur multimédia vous donne un contrôle précis sur qui a accès et pour combien de temps, sans avoir à gérer manuellement les comptes utilisateurs dans le panneau d'administration de chaque serveur multimédia. Le suivi des invitations, la gestion des sessions et les outils de gestion des membres en masse rendent l'administration d'une médiathèque partagée pratique à n'importe quelle échelle.