Déployez Zen en un clic.
Application de prise de notes minimaliste auto-hébergée avec support Markdown, recherche plein texte BM25 et accès PWA hors ligne.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Zen
Zen est une application de prise de notes minimaliste auto-hébergée, construite comme un unique binaire Go léger qui n'utilise qu'environ 20 Mo de mémoire. Les notes sont stockées au format Markdown dans SQLite avec une recherche plein texte BM25, une organisation basée sur des balises, la coloration syntaxique des blocs de code et des raccourcis clavier pour une navigation rapide.
L'auto-hébergement de Zen sur un VPS maintient toutes les notes privées sur votre propre infrastructure, sans frais de synchronisation cloud ni accès tiers. Le support PWA hors ligne signifie que les notes sont accessibles même sans connexion internet, et l'empreinte minimale en ressources permet à Zen de fonctionner confortablement aux côtés d'autres services sur un petit VPS.
Fonctionnalités clés de Zen
Notes Markdown
Rédigez des notes en Markdown standard avec prise en charge des blocs de code, des raccourcis de formatage et un mode de prévisualisation épuré.
Recherche plein texte BM25
Trouvez des notes instantanément grâce à la recherche en texte intégral classée BM25 qui renvoie les résultats les plus pertinents en premier.
Organisation des tags
Organisez les notes avec des balises pour une catégorisation flexible sans hiérarchies de dossiers rigides.
PWA hors ligne
Installez Zen en tant qu'application web progressive pour un accès hors ligne à vos notes, sans connexion internet.
Utilisation minime des ressources
Conçu comme un seul binaire Go utilisant environ 20 Mo de RAM, Zen fonctionne efficacement même sur les plus petits VPS à côté d'autres services.
Pourquoi exécuter Zen avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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