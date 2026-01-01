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Application de prise de notes minimaliste auto-hébergée avec support Markdown, recherche plein texte BM25 et accès PWA hors ligne.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Zen

Zen est une application de prise de notes minimaliste auto-hébergée, construite comme un unique binaire Go léger qui n'utilise qu'environ 20 Mo de mémoire. Les notes sont stockées au format Markdown dans SQLite avec une recherche plein texte BM25, une organisation basée sur des balises, la coloration syntaxique des blocs de code et des raccourcis clavier pour une navigation rapide.

L'auto-hébergement de Zen sur un VPS maintient toutes les notes privées sur votre propre infrastructure, sans frais de synchronisation cloud ni accès tiers. Le support PWA hors ligne signifie que les notes sont accessibles même sans connexion internet, et l'empreinte minimale en ressources permet à Zen de fonctionner confortablement aux côtés d'autres services sur un petit VPS.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Zen

Notes Markdown

Rédigez des notes en Markdown standard avec prise en charge des blocs de code, des raccourcis de formatage et un mode de prévisualisation épuré.

Recherche plein texte BM25

Trouvez des notes instantanément grâce à la recherche en texte intégral classée BM25 qui renvoie les résultats les plus pertinents en premier.

Organisation des tags

Organisez les notes avec des balises pour une catégorisation flexible sans hiérarchies de dossiers rigides.

PWA hors ligne

Installez Zen en tant qu'application web progressive pour un accès hors ligne à vos notes, sans connexion internet.

Utilisation minime des ressources

Conçu comme un seul binaire Go utilisant environ 20 Mo de RAM, Zen fonctionne efficacement même sur les plus petits VPS à côté d'autres services.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Gad Iradufasha
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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