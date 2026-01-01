Zen est une application de prise de notes minimaliste auto-hébergée, construite comme un unique binaire Go léger qui n'utilise qu'environ 20 Mo de mémoire. Les notes sont stockées au format Markdown dans SQLite avec une recherche plein texte BM25, une organisation basée sur des balises, la coloration syntaxique des blocs de code et des raccourcis clavier pour une navigation rapide.

L'auto-hébergement de Zen sur un VPS maintient toutes les notes privées sur votre propre infrastructure, sans frais de synchronisation cloud ni accès tiers. Le support PWA hors ligne signifie que les notes sont accessibles même sans connexion internet, et l'empreinte minimale en ressources permet à Zen de fonctionner confortablement aux côtés d'autres services sur un petit VPS.