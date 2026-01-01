Grafana Pyroscope est une base de données de profilage continu open source conçue pour stocker et interroger les données de profilage des applications de production à grande échelle. Contrairement aux profileurs ponctuels que vous exécutez lors d'incidents, Pyroscope ingère des profils en continu à partir de sources Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust, .NET, eBPF et OpenTelemetry afin que vous puissiez comparer les graphes de flammes entre les déploiements, les régions ou toute étiquette personnalisée.

L'auto-hébergement de Pyroscope sur votre VPS maintient les données de profil sensibles (contenant souvent des noms de fonctions, des chemins de fichiers et des traces de pile de votre code) hors des services tiers tout en vous permettant d'ajuster la rétention et le stockage en fonction de votre charge de travail. Le mode binaire unique fourni exécute les composants distributeur, ingesteur, requête et compacteur dans un seul conteneur avec un stockage sur système de fichiers local — aucun Kubernetes, stockage d'objets ou dépendances externes n'est requis.