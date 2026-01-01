Déployez Grafana Pyroscope en un clic.
Backend de profilage continu open-source qui vous aide à déboguer les problèmes de CPU, de mémoire et de latence jusqu'à une seule ligne de code.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Grafana Pyroscope
Grafana Pyroscope est une base de données de profilage continu open source conçue pour stocker et interroger les données de profilage des applications de production à grande échelle. Contrairement aux profileurs ponctuels que vous exécutez lors d'incidents, Pyroscope ingère des profils en continu à partir de sources Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust, .NET, eBPF et OpenTelemetry afin que vous puissiez comparer les graphes de flammes entre les déploiements, les régions ou toute étiquette personnalisée.
L'auto-hébergement de Pyroscope sur votre VPS maintient les données de profil sensibles (contenant souvent des noms de fonctions, des chemins de fichiers et des traces de pile de votre code) hors des services tiers tout en vous permettant d'ajuster la rétention et le stockage en fonction de votre charge de travail. Le mode binaire unique fourni exécute les composants distributeur, ingesteur, requête et compacteur dans un seul conteneur avec un stockage sur système de fichiers local — aucun Kubernetes, stockage d'objets ou dépendances externes n'est requis.
Fonctionnalités clés de Grafana Pyroscope
Profilage continu
Ingérer des profils de services en cours d'exécution 24 heures sur 24 au lieu d'attendre un incident, afin de pouvoir comparer deux points dans le temps sur un graphique de flammes.
Support multilingue
SDKs natifs pour Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust et .NET, ainsi que l'auto-instrumentation Grafana Alloy et eBPF pour le profilage sans code de tout binaire.
Compatible OpenTelemetry
Accepter les profils via le protocole OpenTelemetry et les corréler avec les traces, métriques et logs existants sans modifier votre pipeline de collecte.
Comparaisons de graphiques de flammes
Comparez deux graphes de flammes côte à côte pour voir instantanément quelles fonctions ont régressé après un déploiement, ont mal évolué sous charge, ou se sont améliorées après un correctif.
Filtrage par balises
Segmentez les profils par n'importe quelle étiquette — service, région, version, locataire ou dimension personnalisée — afin d'isoler la charge de travail exacte à l'origine d'une régression de performance.
Stockage binaire unique
Fonctionne comme un seul conteneur avec un stockage sur système de fichiers local par défaut, avec des backends S3, GCS et Azure optionnels lorsque vous dépassez les capacités d'un seul nœud.
Pourquoi exécuter Grafana Pyroscope avec Hostinger ?
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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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