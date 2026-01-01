Horilla est une plateforme de gestion des ressources humaines et de CRM entièrement open-source, basée sur Django et PostgreSQL. Elle unifie l'ensemble du cycle de vie des employés — recrutement, intégration, présence, congés, paie, performance, support technique et départ — ainsi qu'un CRM intégré pour les pipelines de vente et les dossiers clients, remplaçant plusieurs outils SaaS par une seule pile auto-hébergée.

L'auto-hébergement d'Horilla sur votre propre VPS vous permet de garder le contrôle direct des données sensibles des employés, des salaires et des dossiers clients, sans frais par utilisateur. Vous conservez un accès complet à la base de données pour des rapports et des intégrations personnalisés, ainsi que la liberté d'étendre les modules sans dépendre des feuilles de route des fournisseurs.