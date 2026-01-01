Déployez Jitsu en un clic.
Plateforme de données client open source qui capture les événements produit et les diffuse vers votre entrepôt, vos outils marketing et vos API en temps réel.
Choisissez un pack VPS pour Jitsu
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Jitsu
Jitsu est une plateforme de données client open source conçue pour les ingénieurs comme alternative auto-hébergée à Segment. Elle capture les événements de produits et de sites web via des SDK natifs, les traite avec des fonctions JavaScript sans serveur, et transmet les résultats aux entrepôts de données, aux outils marketing et aux points de terminaison HTTP personnalisés avec une latence inférieure à la seconde.
L'auto-hébergement de Jitsu sur votre VPS maintient chaque charge utile d'événement, identifiant client et configuration de pipeline sur votre propre infrastructure — sans tarification par événement, sans limites MTU et sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Ce déploiement regroupe le pipeline d'événements complet de Jitsu (console, ingestion, rotor et bulker) avec PostgreSQL, ClickHouse, MongoDB et Redpanda, vous offrant une CDP prête pour la production dans une seule pile Compose.
Fonctionnalités clés de Jitsu
Diffusion d'événements en temps réel
Transfère les événements capturés vers les entrepôts de données et les destinations SaaS en quelques secondes, alimentant les tableaux de bord en temps réel, les audiences et l'analyse de produits.
Destinations d'entrepôt natives
Charge les événements directement dans Snowflake, BigQuery, Redshift, ClickHouse, Postgres et S3 avec la gestion de schéma intégrée — aucun outil ETL séparé n'est requis.
Fonctions JavaScript
Filtrez, enrichissez et remodelez les événements à l'aide de fonctions JavaScript personnalisées qui s'exécutent côté serveur avant que les événements n'atteignent les destinations.
Connecteurs source
Extraire des données des bases de données, des API SaaS et des fichiers à l'aide des connecteurs Singer et Airbyte pour l'ingestion par lots, parallèlement aux flux en temps réel.
Stockage du profil utilisateur
Maintenez des profils unifiés de visiteurs et d'utilisateurs dans MongoDB pour la résolution d'identité inter-appareils, la segmentation et les cas d'utilisation de personnalisation.
Confidentialité auto-hébergée
Conservez les données d'événements clients, les identifiants et les informations personnelles identifiables (PII) au sein de votre propre VPS — Jitsu ne communique jamais avec l'extérieur et n'ajoute aucun fournisseur tiers à votre pipeline de données.
Pourquoi exécuter Jitsu avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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