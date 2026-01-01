Déployez Autobase en un clic.
Plateforme Database-as-a-Service open source auto-hébergée pour automatiser le provisionnement et la gestion de clusters PostgreSQL.
Choisissez un forfait VPS pour Autobase
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Autobase
Autobase est une alternative open-source aux services de base de données gérés dans le cloud comme Amazon RDS et Google Cloud SQL, offrant un provisionnement automatisé de clusters PostgreSQL, une configuration de haute disponibilité et une gestion centralisée via une console web intuitive. Avec plus de 4 000 étoiles GitHub, il vous permet de provisionner des clusters PostgreSQL prêts pour la production avec basculement automatisé, sauvegardes planifiées et récupération à un instant précis, sans avoir à maîtriser manuellement une configuration HA complexe.
L'auto-hébergement d'Autobase élimine les coûts horaires récurrents des services de base de données cloud tout en gardant votre infrastructure de base de données et toutes les données stockées sous votre contrôle total. Le DBDesk Studio intégré offre un accès SQL direct et une exploration de schémas, et l'API REST permet une gestion programmatique complète — vous offrant la commodité d'une base de données gérée sur votre propre infrastructure.
Caractéristiques principales de Autobase
Provisionnement de cluster en un clic
Déployez des clusters PostgreSQL entièrement configurés et hautement disponibles via la console web sans écrire manuellement de fichiers de configuration HA ou de playbooks Ansible.
Basculement automatique
Le basculement intégré détecte les défaillances primaires et promeut automatiquement un réplica, minimisant les temps d'arrêt pour les charges de travail de production sans intervention manuelle.
Studio SQL intégré
DBDesk Studio est fourni avec la console, offrant l'exploration de schémas, l'exécution de requêtes et l'exploration de données sans installer de client de base de données séparé.
Sauvegarde et récupération
Planifiez des sauvegardes automatisées et restaurez les clusters à tout moment, protégeant ainsi contre la perte de données due à des suppressions accidentelles ou à des erreurs d'application.
Automatisation de l'API REST
Chaque action de gestion est disponible via une API REST, permettant l'intégration avec les pipelines CI/CD, les outils d'infrastructure en tant que code et les scripts d'automatisation personnalisés.
Pourquoi exécuter Autobase sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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