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Plateforme de lien en bio auto-hébergée pour créer des pages de destination personnalisées avec des liens illimités et un contrôle total de la conception.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec LinkStack

LinkStack est une plateforme open-source de liens en bio qui permet aux créateurs, aux entreprises et aux organisations de centraliser tous leurs liens importants sur une seule page d'atterrissage personnalisable. Construit sur PHP et Laravel, il offre des liens illimités, des thèmes personnalisés, des icônes sociales, des analyses de clics et un support multi-utilisateur dès le départ — des fonctionnalités que les alternatives commerciales comme Linktree réservent généralement aux forfaits payants.

L'auto-hébergement de LinkStack sur votre propre VPS vous permet de garder les analyses des visiteurs, les données de clics et la configuration de la page entièrement sous votre contrôle, sans frais d'abonnement par page, sans publicité injectée sur les niveaux gratuits, et sans risque de voir votre lien en bio suspendu par une plateforme tierce. Connectez un nom de domaine personnalisé via Traefik et la page devient une partie entièrement à l'image de votre marque de votre propre infrastructure.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de LinkStack

Liens illimités

Ajoutez autant de liens, de sections et de pages que vous le souhaitez, sans plafonds mensuels, limites d'éléments ou frais par lien d'un fournisseur SaaS.

Thèmes personnalisés

Choisissez parmi les thèmes intégrés ou personnalisez entièrement les pages avec des CSS personnalisés, des arrière-plans, des formes de boutons et des animations pour correspondre à votre marque.

Analyses intégrées

Suivez les vues de page et les nombres de clics par lien dans le panneau d'administration sans injecter de pixels de suivi tiers dans les navigateurs de vos visiteurs.

Prise en charge multi-utilisateur

Hébergez des pages pour des équipes entières ou des agences avec des comptes d'utilisateurs séparés, un accès basé sur les rôles et une administration centralisée sur une seule instance.

Icônes sociales et personnalisées

Ajoutez des icônes pour les principaux réseaux sociaux ainsi que des icônes personnalisées téléchargées afin que les liens restent visuellement cohérents et instantanément reconnaissables.

Outil de mise à jour en un clic

Appliquez les nouvelles versions directement depuis le panneau d'administration avec l'outil de mise à jour intégré, en maintenant votre instance à jour sans reconstruire le conteneur.

Pourquoi exécuter LinkStack avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Maxim Shishkin
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Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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