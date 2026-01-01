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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec PocketBase

PocketBase regroupe une base de données SQLite en temps réel, l'authentification utilisateur (e-mail/mot de passe et OAuth2), le stockage de fichiers et un tableau de bord d'administration dans un seul binaire Go. Il génère automatiquement des API REST et WebSocket pour chaque collection que vous créez, vous permettant de passer de zéro à un backend fonctionnel en quelques minutes sans avoir à lancer des services séparés.

L'auto-hébergement de PocketBase sur votre propre VPS vous permet de garder toutes les données utilisateur et les enregistrements d'application sous votre contrôle, élimine les frais de BaaS cloud par requête, et vous offre un serveur persistant et toujours actif avec des coûts prévisibles à mesure que votre application évolue.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de PocketBase

Base de données en temps réel

Les collections basées sur SQLite avec des API REST et WebSocket automatiques vous permettent de vous abonner aux changements de données en direct sans écrire une seule ligne de code backend.

Authentification intégrée

L'inscription par e-mail/mot de passe et les fournisseurs OAuth2 (Google, GitHub, et plus encore) sont préconfigurés, éliminant le besoin d'un service d'identité distinct.

Stockage de fichiers

Téléchargez et servez des fichiers directement via PocketBase avec redimensionnement automatique des images, ou connectez un compartiment compatible S3 pour un stockage externe évolutif.

Tableau de bord administrateur

Une interface utilisateur web intégrée vous permet de gérer les collections, de parcourir les enregistrements, de configurer les fournisseurs d'authentification et de surveiller l'activité sans écrire de requêtes de base de données.

Hooks JavaScript

Ajoutez une validation personnalisée, une logique métier et des extensions de route d'API en utilisant JavaScript — aucune recompilation requise, les modifications s'appliquent instantanément.

Pourquoi exécuter PocketBase avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Maxim Shishkin
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Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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