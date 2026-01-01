Déployez PocketBase en un clic.
Backend open-source dans un seul exécutable — base de données en temps réel, authentification, stockage de fichiers et interface d'administration inclus par défaut.
Choisissez un pack VPS pour PocketBase
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec PocketBase
PocketBase regroupe une base de données SQLite en temps réel, l'authentification utilisateur (e-mail/mot de passe et OAuth2), le stockage de fichiers et un tableau de bord d'administration dans un seul binaire Go. Il génère automatiquement des API REST et WebSocket pour chaque collection que vous créez, vous permettant de passer de zéro à un backend fonctionnel en quelques minutes sans avoir à lancer des services séparés.
L'auto-hébergement de PocketBase sur votre propre VPS vous permet de garder toutes les données utilisateur et les enregistrements d'application sous votre contrôle, élimine les frais de BaaS cloud par requête, et vous offre un serveur persistant et toujours actif avec des coûts prévisibles à mesure que votre application évolue.
Fonctionnalités clés de PocketBase
Base de données en temps réel
Les collections basées sur SQLite avec des API REST et WebSocket automatiques vous permettent de vous abonner aux changements de données en direct sans écrire une seule ligne de code backend.
Authentification intégrée
L'inscription par e-mail/mot de passe et les fournisseurs OAuth2 (Google, GitHub, et plus encore) sont préconfigurés, éliminant le besoin d'un service d'identité distinct.
Stockage de fichiers
Téléchargez et servez des fichiers directement via PocketBase avec redimensionnement automatique des images, ou connectez un compartiment compatible S3 pour un stockage externe évolutif.
Tableau de bord administrateur
Une interface utilisateur web intégrée vous permet de gérer les collections, de parcourir les enregistrements, de configurer les fournisseurs d'authentification et de surveiller l'activité sans écrire de requêtes de base de données.
Hooks JavaScript
Ajoutez une validation personnalisée, une logique métier et des extensions de route d'API en utilisant JavaScript — aucune recompilation requise, les modifications s'appliquent instantanément.
Pourquoi exécuter PocketBase avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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