Pocket ID est un fournisseur d'identité OIDC léger et open-source avec une différence fondamentale : il ne prend en charge que les passkeys pour l'authentification, sans aucune connexion par mot de passe. Les utilisateurs enregistrent une passkey une seule fois — en utilisant leur téléphone, leur clé matérielle ou leurs données biométriques — et à partir de ce moment, ils s'authentifient à toute application connectée d'un simple geste.

L'auto-hébergement de Pocket ID sur votre VPS vous offre une couche d'authentification unique pour tous vos services auto-hébergés sans avoir à exécuter une plateforme d'identité lourde. Un seul conteneur avec un stockage SQLite intégré signifie qu'il n'y a rien à maintenir — connectez vos applications en tant que clients OIDC et éliminez les mots de passe de l'ensemble de votre pile auto-hébergée.