Universal Media Server est un serveur multimédia open-source et compatible DLNA qui diffuse des vidéos, de la musique et des photos vers n'importe quel appareil de lecture compatible — y compris les téléviseurs intelligents, les consoles de jeux, les lecteurs Blu-ray et les applications mobiles. Il gère le transcodage à la volée pour les formats non pris en charge par l'appareil cible, en utilisant FFmpeg, MEncoder, tsMuxeR, AviSynth et VLC comme moteurs de traitement.

Une interface web intégrée vous permet de configurer les dossiers multimédias, les profils de transcodage et les paramètres des appareils connectés depuis n'importe quel navigateur. Aucune base de données externe n'est requise — Universal Media Server stocke sa configuration localement et crée automatiquement des caches de métadonnées. L'auto-hébergement sur votre VPS maintient tout le trafic multimédia sous votre contrôle.