Shopware est une plateforme e-commerce open source basée sur PHP et Symfony, conçue pour les commerçants qui recherchent flexibilité, performance et pleine propriété de leur boutique en ligne. Son architecture API-first, ses capacités headless et son Rule Builder la rendent aussi bien adaptée aux marques direct-to-consumer à croissance rapide qu'aux catalogues B2B complexes avec des prix personnalisés, une segmentation et des flux de travail.

L'auto-hébergement de Shopware sur votre propre VPS maintient les données clients, les commandes et les intégrations de paiement sous votre contrôle, sans frais par commande et sans dépendance vis-à-vis de la plateforme. Ce template inclut Shopware avec MariaDB, Redis pour la mise en cache et les sessions, et OpenSearch pour une découverte rapide des produits, vous offrant une pile de production prête pour un trafic réel.