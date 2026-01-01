Plateforme e-commerce open source pour créer des boutiques en ligne B2C et B2B modernes et évolutives.
Choisissez un pack VPS pour Shopware
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Shopware
Shopware est une plateforme e-commerce open source basée sur PHP et Symfony, conçue pour les commerçants qui recherchent flexibilité, performance et pleine propriété de leur boutique en ligne. Son architecture API-first, ses capacités headless et son Rule Builder la rendent aussi bien adaptée aux marques direct-to-consumer à croissance rapide qu'aux catalogues B2B complexes avec des prix personnalisés, une segmentation et des flux de travail.
L'auto-hébergement de Shopware sur votre propre VPS maintient les données clients, les commandes et les intégrations de paiement sous votre contrôle, sans frais par commande et sans dépendance vis-à-vis de la plateforme. Ce template inclut Shopware avec MariaDB, Redis pour la mise en cache et les sessions, et OpenSearch pour une découverte rapide des produits, vous offrant une pile de production prête pour un trafic réel.
Fonctionnalités clés de Shopware
Sans tête et API-first
L'API de la boutique et l'API d'administration vous permettent de créer des vitrines personnalisées et des intégrations dans n'importe quel framework, tout en conservant Shopware comme moteur de commerce.
Générateur de règles
Configurez des prix dynamiques, des promotions, des méthodes d'expédition et des options de paiement en fonction du panier, du client ou du contexte — sans écrire de code.
Expériences d'achat visuelles
Les mises en page par glisser-déposer et les blocs CMS permettent aux merchandisers de créer des pages de catégorie et des pages de destination adaptées aux campagnes et aux segments de clientèle.
Fonctionnalités B2B intégrées
La tarification spécifique au client, les flux de travail de devis, la gestion des employés et la commande en gros prennent en charge les ventes B2B complexes d'emblée.
OpenSearch recherche de produits
OpenSearch alimente une recherche de produits rapide et à facettes sur de grands catalogues, avec un réglage de la pertinence et des filtres qui vont au-delà de la recherche MySQL.
Extensions et applications
Le Shopware Store propose des milliers de plugins et d'applications pour les paiements, le marketing, l'ERP et l'analyse afin d'étendre la plateforme à mesure que vous grandissez.
Pourquoi exécuter Shopware avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.