Déployez RSSHub en un clic.
Générateur de flux RSS open-source qui rend tout site web abonnable, des réseaux sociaux à GitHub et au-delà.
Choisissez un pack VPS pour RSSHub
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec RSSHub
RSSHub est le plus grand réseau RSS open-source au monde, prenant en charge plus de 5 000 routes pour les plateformes qui ont cessé d'offrir des flux RSS natifs — Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, Reddit, GitHub, et bien d'autres. Avec plus de 41 000 étoiles GitHub et des contributions de plus de 1 300 développeurs, il est devenu la solution incontournable pour maintenir le web ouvert et permettre l'abonnement.
L'auto-hébergement de RSSHub signifie que vos habitudes de consommation de contenu restent privées — toutes les requêtes de flux proviennent de votre propre serveur plutôt que d'instances publiques qui pourraient enregistrer les requêtes. La mise en cache Redis permet de maintenir la rapidité des flux fréquemment consultés et de réduire la charge sur les sites web sources.
Fonctionnalités clés de RSSHub
5 000+ Parcours de contenu
Couvre des centaines de plateformes, y compris les médias sociaux, les sites d'actualités, GitHub, le commerce électronique et les publications spécialisées — si elle a une page, RSSHub peut en faire un flux.
Flux de médias sociaux
Générer des flux RSS à partir d'Instagram, Twitter, TikTok et YouTube sans créer de comptes ni accorder aux applications tierces l'accès à vos identifiants.
Mise en cache Redis
L'intégration Redis intégrée offre des réponses de flux rapides pour les routes fréquemment consultées tout en réduisant les requêtes répétées vers les sites web sources.
Navigation axée sur la confidentialité
Suivez n'importe quelle source de contenu via votre lecteur de flux sans partager vos habitudes de lecture avec des plateformes commerciales ou des services d'agrégation.
Intégration de l'automatisation
Connectez les flux RSSHub à n8n, Zapier ou Home Assistant pour déclencher des flux de travail chaque fois que de nouveaux contenus sont publiés sur une plateforme prise en charge.
Pourquoi exécuter RSSHub avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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