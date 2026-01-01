Déployez Langflow avec une installation en un clic.
Générateur visuel de flux de travail IA par glisser-déposer pour créer des applications LLM avec OpenAI, Anthropic et des modèles locaux.
Choisissez un pack VPS pour Langflow
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Langflow
Langflow est une plateforme low-code open source qui permet aux développeurs et aux équipes de créer des applications basées sur l'IA via une interface visuelle. Connectez des LLM, des bases de données vectorielles, des API et des sources de données par simple glisser-déposer de composants — sans nécessiter de code répétitif. Elle prend en charge OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini et les modèles hébergés localement, ce qui simplifie la création de chatbots, de pipelines RAG et de flux de travail multi-agents.
Héberger Langflow sur votre propre VPS permet de conserver les flux de travail IA et les données de conversation sur une infrastructure que vous contrôlez, éliminant ainsi la dépendance vis-à-vis d'un fournisseur et garantissant que les documents sensibles traités via les pipelines RAG ne quittent jamais votre environnement. Ce template inclut PostgreSQL pour une persistance fiable des flux, des utilisateurs et de l'état de l'application.
Fonctionnalités clés de Langflow
Constructeur de flux de travail visuel
Créez des applications LLM en connectant des composants sur un canevas sans écrire de code passe-partout de pipeline.
Prise en charge LLM multi-fournisseurs
Basculez entre les modèles OpenAI, Anthropic, Google Gemini et Ollama locaux au sein du même flux de travail.
Pipelines RAG
Connecter des bases de données vectorielles aux LLM pour créer des flux de travail de génération augmentée par récupération qui répondent aux questions à partir de vos propres documents.
Déploiement d'API
Exposer tout workflow terminé comme un point de terminaison d'API REST pour l'intégration dans des applications de production.
Composants personnalisés
Développez des composants Python pour étendre Langflow avec une logique propriétaire, des API internes ou des sources de données spécialisées.
Pourquoi exécuter Langflow avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.