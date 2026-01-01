Déployez Fider en un clic.
Plateforme de feedback client open-source pour la collecte de demandes de fonctionnalités, l'organisation de votes communautaires et la gestion transparente des feuilles de route produit.
Choisissez un pack VPS pour Fider
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Fider
Fider est une plateforme de feedback open-source qui comble le fossé entre les équipes produit et leurs utilisateurs. Son portail de vote public permet aux utilisateurs de soumettre des idées, de voter pour des demandes existantes et de participer à des discussions — garantissant que les fonctionnalités les plus précieuses soient priorisées en premier. Les équipes peuvent mettre à jour les statuts, communiquer les décisions de feuille de route et tenir leur communauté informée tout au long du cycle de développement.
L'auto-hébergement de Fider sur votre VPS maintient tous les retours et données utilisateur sous votre contrôle, élimine la tarification par utilisateur des alternatives hébergées, et vous permet d'adapter l'image de marque et l'authentification pour correspondre à l'identité de votre produit.
Fonctionnalités clés de Fider
Vote de la communauté
Les utilisateurs votent sur les demandes de fonctionnalités afin que les équipes produit puissent prioriser objectivement ce qu'il faut construire ensuite en fonction de la demande réelle plutôt que des voix les plus fortes.
Suivi du statut
Attribuez des statuts — planifié, commencé, terminé, refusé — pour tenir la communauté informée de l'avancement de chaque suggestion.
Authentification flexible
Prend en charge les options de connexion par e-mail, OAuth et SSO afin que les utilisateurs puissent interagir avec le moins de friction possible, augmentant ainsi les taux de soumission et de vote.
Personnalisation de la marque
Des logos, des couleurs configurables et la prise en charge de domaines personnalisés vous permettent de présenter le portail de commentaires comme une extension transparente de votre propre produit.
Notifications par e-mail
Les notifications automatisées maintiennent l'engagement des utilisateurs en les alertant lorsque leurs suggestions reçoivent des votes, des commentaires ou des mises à jour de statut.
Pourquoi exécuter Fider avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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