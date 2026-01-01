Flowise est une plateforme low-code open source qui rend la création d'applications IA sophistiquées accessible aux développeurs et aux équipes, sans nécessiter de codage intensif. Son interface visuelle par glisser-déposer vous permet de connecter des modèles de langage, des bases de données vectorielles, des systèmes de mémoire et des outils externes pour créer des flux de travail cohérents. Flowise prend en charge les modèles OpenAI, Anthropic, Google et open source, ce qui le rend flexible pour divers cas d'utilisation de l'IA, des chatbots aux applications RAG et aux agents autonomes.

L'auto-hébergement de Flowise sur votre VPS vous donne la pleine propriété de vos flux de travail IA, de vos données de conversation et de vos bases de connaissances intégrées. Vous pouvez vous connecter à des bases de données et des API internes que les plateformes cloud ne peuvent pas atteindre, et configurer des ressources spécifiquement pour vos charges de travail LLM, sans tarification par appel d'API ni préoccupations concernant la confidentialité des données.