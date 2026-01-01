Semaphore est une interface web open source moderne pour la gestion et l'exécution d'outils d'automatisation DevOps. Elle offre un tableau de bord épuré pour l'exécution de playbooks Ansible, de plans Terraform, de configurations OpenTofu, de scripts Bash et de piles Pulumi sans nécessiter d'accès en ligne de commande. Les équipes peuvent gérer les inventaires, les identifiants et l'historique d'exécution via le navigateur tout en conservant un contrôle total sur leur code d'infrastructure.

L'auto-hébergement de Semaphore sur votre VPS centralise toutes les exécutions d'automatisation avec des pistes d'audit, des exécutions planifiées et des contrôles d'accès par équipe. Ce déploiement inclut PostgreSQL pour un stockage de données fiable et un compte administrateur créé automatiquement lors du premier lancement avec les identifiants que vous configurez pendant le déploiement.