Déployez Tyk Gateway en un clic.
Passerelle API open-source pour sécuriser, gérer et surveiller les API REST, GraphQL et gRPC sans licence payante ni barrières de fonctionnalités.
Choisissez un pack VPS pour Tyk Gateway
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Tyk Gateway
Tyk Gateway est une passerelle API entièrement open source qui gère l'authentification, la limitation de débit, les quotas et la transformation des requêtes pour vos services backend. Sous licence Mozilla Public License 2.0, chaque fonctionnalité de la passerelle est disponible sans clé de licence — OAuth 2.0, la validation JWT, le proxy GraphQL et le support des plugins sont tous inclus dans la version open source.
Redis est la seule dépendance, fournissant un stockage de session distribué et des compteurs de limitation de débit. La configuration est gérée via une API de gestion REST, rendant Tyk compatible avec les workflows d'infrastructure en tant que code et les pipelines CI/CD. L'auto-hébergement maintient tout le trafic API, les identifiants et les données d'utilisation au sein de votre propre infrastructure.
Fonctionnalités clés de Tyk Gateway
Middleware d'authentification
Protégez les API avec OAuth 2.0, JWT, les signatures HMAC, l'authentification de base, le TLS mutuel ou les clés API — aucun code d'authentification personnalisé n'est requis.
Limitation du débit et quotas
Appliquer des limites de débit et des quotas d'utilisation par utilisateur, par application ou par politique pour prévenir les abus et garantir un accès équitable.
Prise en charge multi-protocole
Acheminez les API REST, GraphQL, gRPC, TCP et WebSocket via une passerelle unique, avec une transformation et une mise en proxy tenant compte du protocole.
Demander une transformation
Réécrire les URL, injecter ou supprimer des en-têtes, modifier les corps de requête et de réponse, et convertir entre SOAP et GraphQL en ligne.
Middleware de plugin
Étendez le comportement de la passerelle avec une logique personnalisée écrite en JavaScript, Python, Go ou gRPC sans modifier la base de code principale.
Pourquoi exécuter Tyk Gateway avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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