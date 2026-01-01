Redis Commander est une interface web légère et open source pour la gestion des bases de données Redis. Elle offre un navigateur arborescent pour la navigation dans les espaces de clés, des éditeurs en ligne pour les chaînes, les hachages, les listes, les ensembles et les ensembles triés, ainsi qu'une console de commande intégrée pour exécuter des commandes Redis arbitraires. Les statistiques du serveur — utilisation de la mémoire, clients connectés, taux de succès — sont visibles en un coup d'œil sur le tableau de bord.

Ce déploiement regroupe Redis Commander avec une instance Redis 7, vous offrant ainsi un magasin clé-valeur entièrement fonctionnel et son interface utilisateur de gestion dans une seule pile. L'authentification HTTP de base protège l'interface web contre les accès non autorisés, et l'instance Redis est sécurisée par un mot de passe généré afin qu'elle ne soit pas exposée sans identifiants.