Déployez Friendica en un clic.
Réseau social du fediverse mature et auto-hébergé qui fédère avec Mastodon, Diaspora, ActivityPub, et plus encore.
Choisissez un pack VPS pour Friendica
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Friendica
Friendica est l'un des réseaux sociaux auto-hébergés les plus anciens et les plus interopérables du fediverse. Il fédère simultanément via ActivityPub, Diaspora et son propre protocole DFRN — ce qui signifie que votre instance Friendica peut se connecter à Mastodon, Misskey, Pixelfed, aux pods Diaspora et à des dizaines d'autres réseaux à partir d'un seul compte. Contrairement aux plateformes plus récentes qui se concentrent sur un seul protocole, Friendica a été conçu spécifiquement pour une portée de fédération maximale sur l'ensemble du web social décentralisé.
Exécuter Friendica sur votre propre VPS vous donne la pleine propriété de votre identité sociale et de vos données. Vous choisissez les règles, décidez avec quels réseaux fédérer, et gardez toutes les publications, contacts et médias sous votre contrôle direct — sans publicité et sans plateforme qui puisse disparaître ou modifier ses conditions du jour au lendemain.
Fonctionnalités clés de Friendica
Fédération universelle
Se connecte simultanément aux réseaux ActivityPub, Diaspora et DFRN — suivez et interagissez avec les utilisateurs de Mastodon, Misskey, Pixelfed et Diaspora depuis un seul compte.
Formats de publication enrichis
Prend en charge les publications longues avec un formatage BBCode et Markdown complet, des images intégrées, des pièces jointes et des sondages — bien au-delà de la limite de 500 caractères des plateformes de microblogage.
Contacts privilégiant la confidentialité
Contrôles d'audience granulaires par publication — partagez avec tout le monde, des groupes de contacts spécifiques ou des individus — vous offrant une confidentialité de niveau Mastodon avec des mécanismes de groupe de style Facebook.
Forums et canaux de groupe
Créer des comptes de forum thématiques auxquels tout utilisateur du fédivers peut se joindre, permettant des discussions communautaires en fil de discussion au-delà des frontières du réseau.
Événements et calendrier
Création d'événements intégrée avec RSVP et un calendrier personnel qui se synchronise avec les contacts fédérés, utile pour la coordination communautaire sans outils externes.
Écosystème de plugins
Étendez Friendica avec des modules complémentaires officiels pour l'authentification LDAP, le stockage S3, les notifications push, des fournisseurs OAuth supplémentaires et le partage croisé vers d'autres plateformes.
Pourquoi exécuter Friendica avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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