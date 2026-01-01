TiddlyWiki est un wiki open-source unique qui stocke tout sous forme d'unités individuelles appelées tiddlers — notes, tâches, images, extraits de code et toute autre information. Contrairement aux outils de prise de notes hiérarchiques, les tiddlers peuvent être liés, étiquetés et transclus librement, de sorte que votre base de connaissances se développe de manière organique sans forcer le contenu dans des dossiers ou des catégories.

L'auto-hébergement de TiddlyWiki sur un VPS maintient vos notes et votre base de connaissances personnelle entièrement privées et accessibles depuis n'importe quel navigateur. Ce déploiement exécute TiddlyWiki en mode serveur, offrant une synchronisation multi-appareils et un stockage persistant soutenu par un volume nommé — ainsi vos tiddlers ne sont jamais perdus entre les redémarrages de conteneur.