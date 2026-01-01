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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Flarum

Flarum est une plateforme de forum de nouvelle génération qui réinvente la discussion en ligne pour le web moderne. Conçue avec une approche mobile-first, elle offre une expérience élégante, rapide et intuitive qui encourage les conversations significatives. Contrairement aux logiciels de forum traditionnels qui semblent dépassés et lourds, Flarum combine des mises à jour en temps réel, un défilement infini et un puissant système d'extensions dans une interface épurée et sans distraction.

L'auto-hébergement de Flarum sur votre propre VPS vous donne un contrôle total sur les données de votre communauté, sans frais par utilisateur, et la liberté d'installer n'importe laquelle des plus de 200 extensions communautaires. Avec MySQL gérant le stockage des données et plus de 41 packs de traduction disponibles, Flarum s'adapte des groupes de loisirs de niche aux grandes communautés professionnelles.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Flarum

Conception mobile d'abord

Interface réactive conçue dès le départ pour les appareils mobiles, offrant une expérience fluide sur n'importe quelle taille d'écran.

Écosystème d'extensions riche

Plus de 200 extensions communautaires vous permettent d'ajouter la connexion sociale, des abonnements, des sondages et bien plus encore sans toucher au code source.

Mises à jour en temps réel

Les discussions se mettent à jour en direct sans rechargement de page, ce qui rend les conversations rapides et engageantes pour les communautés actives.

Organisation par balises

Un système de balises flexible vous permet de catégoriser les discussions et de permettre aux utilisateurs de suivre uniquement les sujets qui les intéressent.

Modération Puissante

Des outils intégrés de signalement, de suspension et de gestion des utilisateurs donnent aux modérateurs un contrôle précis sur la santé de la communauté.

Pourquoi exécuter Flarum avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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