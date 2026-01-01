Déployez Tianji : installation en un clic.
Plateforme d'analyse tout-en-un open source combinant l'analyse de sites web, la surveillance de la disponibilité et le suivi de l'état des serveurs dans un tableau de bord unique.
Choisissez un pack VPS pour Tianji
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Tianji
Tianji est un hub d'analyse tout-en-un open source qui regroupe l'analyse de sites web, la surveillance de la disponibilité et le suivi de l'état des serveurs sous une interface unique. Plutôt que de gérer des outils distincts pour chaque préoccupation, Tianji vous permet de suivre les métriques des visiteurs, de surveiller si vos services sont accessibles et de signaler l'état de santé de vos serveurs — le tout à partir d'un seul tableau de bord avec un système de notification unifié.
Conçu aussi bien pour les équipes que pour les opérateurs individuels, Tianji prend en charge l'accès multi-utilisateur avec des permissions basées sur les rôles et restreint les nouvelles inscriptions par défaut afin que seuls les utilisateurs invités puissent s'inscrire. Une OpenAPI intégrée offre un accès programmatique à toutes les données. L'auto-hébergement conserve vos données d'analyse et de surveillance sur votre propre infrastructure, à l'écart des plateformes tierces.
Fonctionnalités clés de Tianji
Analyse de site web
Suivez les pages vues, les visiteurs uniques, les sources de référence et les paramètres UTM sans dépendre de Google Analytics ni envoyer de données à des tiers.
Surveillance de la disponibilité
Vérifiez en permanence si vos sites web et API sont accessibles et soyez alerté immédiatement lorsqu'un service tombe en panne.
Suivi de l'état du serveur
Installez le rapporteur léger Tianji sur n'importe quel serveur pour diffuser les métriques CPU, mémoire, disque et réseau vers votre tableau de bord.
Notifications intelligentes
Acheminez les alertes de temps d'arrêt et de problèmes de serveur vers Telegram, Slack, les e-mails, les webhooks et d'autres canaux à partir d'une configuration unique.
Accès OpenAPI
Une API REST entièrement documentée vous permet d'interroger les données d'analyse et de surveillance par programme pour des tableaux de bord personnalisés ou des intégrations.
Pourquoi exécuter Tianji avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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