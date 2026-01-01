Polaris est un serveur de streaming musical open-source écrit en Rust, conçu pour rendre une bibliothèque musicale personnelle accessible depuis n'importe quel navigateur ou appareil mobile avec un matériel minimal. Le cœur Rust maintient l'utilisation de la mémoire et la charge CPU suffisamment basses pour fonctionner confortablement sur des plans VPS d'entrée de gamme tout en indexant aisément des bibliothèques de dizaines de milliers de pistes dans les formats FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV et AIFF.

L'auto-hébergement de Polaris vous permet de garder chaque album, rip et téléchargement Bandcamp sous votre contrôle, sans frais mensuels, sans rotation de catalogue et sans données d'écoute vendues à des tiers. La première personne à ouvrir l'interface utilisateur web complète un court assistant de configuration qui associe le chemin de la bibliothèque à un compte administrateur, de sorte que les identifiants initiaux n'apparaissent jamais dans les journaux ou dans le modèle de déploiement.