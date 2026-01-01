Déployez Super Productivité en un clic.
Gestionnaire de tâches avancé combinant listes de tâches, suivi du temps, minuteur Pomodoro et intégrations avec Jira, GitHub et GitLab dans un seul outil.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Super Productivity
Super Productivity unifie la gestion des tâches, le suivi du temps et les intégrations d'outils de développement en une seule application. Il combine des listes de tâches structurées avec la gestion du temps basée sur Pomodoro, la génération automatique de feuilles de temps et des intégrations directes avec Jira, GitHub, GitLab et Trello — ainsi les problèmes assignés sont automatiquement ajoutés à votre liste de tâches sans saisie manuelle et les journaux de travail sont synchronisés automatiquement.
L'auto-hébergement sur votre VPS rend Super Productivity accessible depuis n'importe quel navigateur sans installer d'application de bureau, tout en conservant vos données de tâches, les détails de vos clients et vos habitudes de travail sur une infrastructure que vous contrôlez. Pas d'analyses, pas de télémétrie et pas de frais par utilisateur.
Fonctionnalités clés de Super Productivity
Suivi du temps intégré
Suivez le temps par tâche avec la génération automatique de feuilles de temps — idéal pour la facturation client, les rapports de sprint et comprendre où vont vos heures.
Minuteur Pomodoro
Prise en charge intégrée de la technique Pomodoro avec des intervalles de travail et de pause configurables, ainsi que des rappels pour maintenir la concentration et prévenir l'épuisement professionnel.
Synchronisation Jira et GitHub
Importez automatiquement les tickets Jira et les problèmes GitHub qui vous sont attribués dans votre liste de tâches et renvoyez les journaux de travail pour maintenir les outils de projet synchronisés.
Sous-tâches et projets
Organisez le travail avec des sous-tâches hiérarchiques, des projets et des étiquettes à code couleur afin que les initiatives complexes restent structurées et gérables.
Mesures de productivité
Suit les tâches terminées, le temps de concentration et les habitudes quotidiennes au fil du temps afin que vous puissiez identifier les goulots d'étranglement du flux de travail et améliorer vos habitudes.
Pourquoi exécuter Super Productivity avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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