Déployez Parse Server en un clic.
Backend open-source pour applications mobiles et web avec REST, GraphQL, requêtes en temps réel, authentification et notifications push.
Choisissez un pack VPS pour Parse Server
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Parse Server
Parse Server est le successeur open-source de la plateforme Parse originale, offrant un backend-as-a-service complet pour les applications mobiles et web. Il expose le stockage d'objets, l'authentification des utilisateurs, le stockage de fichiers, les notifications push et les Live Queries via des API REST et GraphQL générées automatiquement, éliminant la majeure partie du code passe-partout normalement nécessaire pour déployer une application connectée.
L'auto-hébergement de Parse Server sur votre VPS vous donne la pleine propriété des comptes utilisateurs, des données d'application et de la logique de code cloud — sans frais par requête, sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur (vendor lock-in) et sans dates limites de migration surprises. Ce déploiement est livré avec MongoDB et le tableau de bord officiel de Parse (Parse Dashboard) afin que vous puissiez parcourir les classes, exécuter des requêtes et gérer le schéma dès le premier jour.
Fonctionnalités clés de Parse Server
APIs REST et GraphQL
Chaque classe que vous définissez est instantanément disponible via des points de terminaison REST et GraphQL auto-générés, de sorte que les clients iOS, Android et web peuvent lire et écrire des données sans code serveur personnalisé.
Authentification de l'utilisateur
Le nom d'utilisateur/mot de passe intégré, la vérification des e-mails et les connexions sociales pour Facebook, Apple, Google et Twitter vous permettent de déployer des flux de compte sécurisés en quelques minutes.
Requêtes en direct
S'abonner aux changements sur n'importe quelle classe via WebSockets pour alimenter le chat en temps réel, les outils collaboratifs et les tableaux de bord en direct sans pile pub/sub séparée.
Fonctions Cloud Code
Exécuter du JavaScript côté serveur sur des déclencheurs d'insertion, de mise à jour et de suppression ou en tant que fonctions appelables pour appliquer des règles métier et s'intégrer avec des API tierces.
Notifications push
Envoyer des notifications push ciblées aux clients iOS, Android et web à l'aide du système intégré de gestion des installations et des canaux.
Parse Dashboard inclus
Parcourir les classes, modifier les lignes, exécuter des requêtes d'agrégation et inspecter le schéma via le tableau de bord officiel de Parse fourni avec le serveur.
Pourquoi exécuter Parse Server avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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